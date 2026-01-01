Kijk vanaf vrijdag naar '90 Day Fiancé: Before the 90 Days'

Kamal Kharmach met eindejaarsconference 'Mag ik even? 2025' op VRT 1
donderdag 1 januari 2026
Foto: © TLC 2025

Acht Amerikanen hebben hun nieuwe liefde in het buitenland gevonden en reizen nu voor het eerst naar hen toe. Maar hun vrienden en familie zijn minder enthousiast: zij vrezen dat de kersverse koppels wel erg hard van stapel lopen met iemand die ze eigenlijk nauwelijks kennen.

Zoals bij Emma die naar Marokko vliegt om zich te verloven met Ziad. Emma’s zus herinnert haar eraan dat Emma een jaar geleden nog door haar vorige Marokkaanse vriend werd bedrogen. Maar volgens Emma is het nu echt allemaal anders. De moeder van Forrest maakt zich eveneens zorgen nu hij op bezoek gaat bij zijn Filipijnse vriendin die hij zeven jaar geleden online leerde kennen. De twee hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar hebben via videocamera’s 24/7 contact met elkaar.


De 52-jarige Rick uit LA kwam op vakantie de 25-jarige Trisha tegen uit Madagaskar en raakte helemaal verliefd. Tijdens een call geeft de twee keer zo jonge Trisha aan dat ze graag een kind van hem wil, maar Rick weet nog niet of dat zo’n goed idee is. De 47-jarige Laura kwam via Snapchat in contact met de Turkse Birkan die pas 26 is. Haar goede vriend Michal heeft twijfels over deze relatie, al komt dat misschien ook omdat hij mogelijk zelf gevoelens voor haar heeft.

'90 Day Fiancé: Before the 90 Days', vanaf vrijdag 2 januari om 20.30 uur op TLC.


'Ze Zeggen Dat' (VTM)

Dina en Andy geven een gezellig nieuwjaarsfeest voor bekende gasten, waarbij ze tussen de gangen en cadeautjes door verschillende 'Ze zeggen dats' onderzoeken. Hoe effectief zijn de valstrikken van Kevin uit 'Home Alone' om boeven buiten te houden? Eten we op nieuwjaarsdag evenveel calorieën als een renner tijdens een etappe in de Tour de France?

'Ze Zeggen Dat: Gelukkig Nieuwjaar!', om 21.00 uur op VTM.

