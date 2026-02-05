Geruchten over samenwerking tussen VTM en RTL 4 voor nieuw seizoen ‘Got Talent’
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
Acteur François Beukelaers overleden: icoon van Vlaamse tv-series en film

Kijk vanaf vrijdag 'Ed Stafford's Rite of Passage' op Discovery

donderdag 5 februari 2026
Foto: © Discovery Benelux 2026

In veel inheemse culturen worden jongens pas als man gezien nadat zij een ritueel hebben doorstaan dat gepaard gaat met een lastige en soms pijnlijke opdracht. Avonturier Ed Stafford is benieuwd naar deze traditionele ceremonies en reist naar verschillende stammen over de hele wereld om deze rituelen te observeren, te begrijpen én zelf te ondergaan.

Zo moet hij onder meer in Ethiopië op een rij stieren springen en vier keer heen en weer lopen, in Tanzania honing verzamelen bij de meest agressieve bijen ter wereld en in Mongolië worstelen met de nazaten van Genghis Khan. Echt pijnlijk wordt het als hij in Brazilië zijn hand moet steken in een handschoen vol stekende kogelmieren – iets wat de jongens daar wel twintig keer moeten doen voordat ze zich een man mogen noemen. Voor Stafford leveren deze rituelen een waardevolle kijk op de tradities en culturen van de verschillende stammen over de wereld. En ze zijn, naar eigen zeggen, ook een manier om misschien eindelijk zelf eens volwassen te worden.


'Ed Stafford's Rite of Passage', vanaf vrijdag 6 februari om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
