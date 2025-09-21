Kijk vanaf maandag naar '1000-lb Roomies' op TLC

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 21 september 2025
Jasmine 'Jaz' Wallace en Nesha Harris zijn dikke vriendinnen – in alle opzichten. Ze wegen samen meer dan 450 kilo en begrijpen elkaar daarom als geen ander als het gaat om de uitdagingen met een lichaam dat bovengemiddeld zwaar is.

De 1000-lb Roomies zijn trots op hun uiterlijk en leerden elkaar dan ook kennen in een online community met de veelzeggende afkorting SSBBW, wat staat voor Super Sized Big Beautiful Woman. Sinds kort wonen ze ook nog eens gezellig in één huis, samen Jasmines 10-jarige dochter Nana. Het goedlachse duo gaat vrolijk door het leven en probeert van alles een zonnige kant te zien, met als hoogtepunt hun traditionele uitje naar het burgerrestaurant.


Toch zijn er ook serieuze aspecten aan hun overgewicht, bijvoorbeeld wanneer de 40-jarige Jaz erachter komt dat haar levensverwachting op slechts 44 jaar ligt. Om te voorkomen dat Nana straks zonder moeder zit, begrijpt ze dat haar gewicht echt naar beneden moet. Hoewel ze als de dood is voor operaties, besluit ze toch voor een maagverkleining te gaan als ze daarvoor in aanmerking komt.

Ondertussen begeeft Nesha zich op het liefdespad. Kunnen de twee vriendinnen elkaar tot steun zijn tijdens al deze persoonlijke ontwikkelingen?

'1000-lb Roomies', vanaf maandag 22 september om 20.30 uur op TLC.


