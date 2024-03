Kijk 'Pokemon Horizons', de serie vanaf nu op Netflix

The Pokémon Company International heeft aangekondigd dat de langverwachte 'Pokémon Horizons: De serie' vanaf nu exclusief op Netflix zal worden uitgezonden in Nederland en België.

Met een nooit eerder vertoonde verhaallijn kunnen fans de dubbele hoofdrolspelers Liko en Roy volgen - en hun respectievelijke partner Pokémon Sprigatito en Fuecoco - terwijl ze op avontuur gaan vol actie, aandoenlijke personages als Friede en kapitein Pikachu tegenkomen en de mysteries ontdekken van de Pokémon-wereld.

'Pokémon Horizons: De serie'

Er begint een nieuw avontuur in de wijde wereld van Pokémon! Als ze op de Indigo Academy aankomt, ontvangt een meisje genaamd Liko haar eerste partner-Pokémon, Sprigatito. Maar al snel wordt ze achtervolgd door de Explorers, een mysterieuze groep die vastbesloten is om de hangketting die ze draagt ​​af te pakken. Liko staat er echter niet alleen voor, want Friede, kapitein Pikachu en de andere Rising Volt Tacklers bieden haar bescherming aan boord van hun luchtschip. Ondertussen droomt een jongen genaamd Roy ervan om Pokémon Trainer te worden. Hij is zich echter niet bewust van het geheim dat verborgen zit in de Ancient Poké Ball die hij bij zich draagt. Wat voor ontdekkingen staan Liko, Roy en de Rising Volt Tacklers te wachten als ze koers zetten naar nieuwe horizonten?