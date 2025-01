Kijk 'My 600Lb Life' vanaf maandag op TLC

De 36-jarige Jonathan had zijn droombaan gevonden als medisch hulpverlener op de ambulance. Maar door zijn toenemende overgewicht raakte hij zijn baan kwijt en inmiddels zit hij thuis terwijl zijn vrouw Tzena alles regelt.

Jonathan probeerde af te vallen, maar toen ook nog zijn ouders vlak achter elkaar overleden, viel hij terug in zijn oude patroon van eten om zich goed te voelen. Echt goed voelt hij zich echter allang niet meer en nu hij inmiddels 290 kilogram weegt, weet hij dat het tijd wordt voor een drastische ingreep. Samen met Tzena bezoekt hij Dr. Nowzaradan in Houston in de hoop op een maagoperatie. Jonathans verhaal is het eerste in de nieuwe reeks ontroerende verhalen van 'My 600Lb Life' waarbij mensen met ernstig overgewicht weer hun oude lichaam en leven proberen terug te krijgen. Voor Jonathan zou het betekenen dat hij weer kan werken in de baan waar hij van houdt en dat hij samen met zijn vrouw een gezin kan starten. Het zal voor hem en de anderen een zware reis worden, maar de eerste stap is gezet.

