Kijk het nieuwe seizoen van 'Match Me Abroad' op TLC

woensdag 29 oktober 2025
Wat als je de ware liefde niet kunt vinden in je eigen land? Dan is het tijd om je horizon te verbreden en te kijken of andere landen meer liefdesgeluk bieden.

Dat is wat de wanhopige singles doen in het nieuwe seizoen van Match 'Me Abroad'. Samen met matchmakers ter plaatse hopen ze dat ze in het buitenland wél die grote liefde vinden.


Zo vliegt de Texaanse Amber helemaal naar Ierland, omdat ze denkt dat de ‘mannelijke en relaxte’ mannen daar beter bij haar passen. Na drie mislukte verlovingen is de 38-jarige er nu helemaal klaar voor om haar versie van Collin Farrel te vinden. De 41-jarige Monica uit Californië vindt daten eigenlijk doodeng, maar wil ook niet de rest van haar leven alleen zijn, nu naar studerende dochter uit huis gaat. Ze heeft haar zinnen gezet op Brazilië, omdat ze de mannen daar ‘superhot’ vindt.

De 43-jarige Harold uit Texas vond al eerder een liefde in Tsjechië, maar dat liep uiteindelijk stuk. Nu vliegt hij naar Singapore voor een nieuwe kans. Kunnen deze singles in het buitenland wel vinden wat ze in hun eigen land niet vonden? De matchmakers doen in elk geval hard hun best. Ze vinden niet alleen geschikte kandidaten, maar geven ook belangrijke datingtips.

'Match Me Abroad', vanaf donderdag 30 oktober om 21.30 uur op TLC.


Persbericht TLC
NU en STRAKS op tv

  • 11:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Radio 1 Boekenfeest
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 11:45
    Casper en Emma
    06:00
    Tik Tak
  • 09:50
    Geen uitzending
    07:00
    Jokie
  • 11:00
    Geen uitzending
    00:10
    Blind Getrouwd UK
  • 11:50
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:35
    Christmas Perfection
    05:40
    'Tis the Season to Be Irish
  • 10:00
    Joe
    01:00
    SOS Piet
  • 11:40
    Brooklyn Nine-Nine
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 11:10
    Elementary
    01:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 11:45
    Brooklyn Nine-Nine
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:05
    A Place in the Sun
    06:55
    The Block Australia
  • 11:35
    A Murder in the Family
    06:25
    Cold Case
  • 10:00
    Herhalingslus
    08:00
    Wijzer Wonen
  • 11:27
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:40
    Sarah's Sweet Table
  • 11:30
    Beyond Paradise
    01:10
    Smother
  • 11:15
    American Pickers
    07:00
    Storage Wars
  • 11:10
    Tijd voor Max
    07:00
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
  • 11:20
    BinnensteBuiten
    06:30
    NOS Nederland Kiest: De Uitslagen
  • 11:50
    Peppa Pig
    06:55
    Pop Papierstad