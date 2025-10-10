Kijk de aangrijpende 'Kids Like Us' op TLC

Hoe is het om kind te zijn met kanker? De aangrijpende documentaire 'Kids Like Us' vertelt dat door de ogen van de kinderen zelf.

Acht kinderen ontmoeten elkaar voor het eerst waardoor even openhartige als ontroerende gesprekken plaatsvinden over wat zij doormaken als kankerpatiënt. Over hoe het is om haar te verliezen of nagestaard te worden op school. Het wel of niet hebben van haar ‘zegt niets over mij als een persoon’, zegt de 11-jarige Tia, die al drie keer leukemie kreeg. Om erbij te zeggen dat geen haar ook best handig kan zijn, omdat je het dan niet hoeft te wassen. De 15-jarige Eve vertelt hoe dansen haar passie en afleiding is voor de hersentumor waar ze mee kampt, terwijl de 7-jarige Dulcie deelt hoe ze vecht tegen een agressief neuroblastoom. Harry werd op zijn zesde jaar blind door een hersentumor, maar leerde braille lezen. Leighton is al bijna vijf jaar kankervrij van de tumor in zijn hersenen, maar heeft inmiddels wel een flinke achterstand in zijn ontwikkeling.

Ook Zuza was vijf jaar kankervrij, maar de acute myeloïde leukemie die ze al van af haar derde had, keerde toch weer terug. De tweeling Alec en Aden (10) kreeg na elkaar dezelfde acute lymfatische leukemie, waardoor ze elkaars pijn goed begrijpen en veel steun aan elkaar hebben. Alle verhalen zijn ontroerend, maar ook vol humor en levenslust.

De prachtige 90-minuten durende documentaire laat zo zien dat deze kinderen meer zijn dan hun ziekte: ze zijn dromers, grappenmakers, vrienden en bovenal vechters.

'Kids Like Us', zaterdag 11 oktober om 21.00 uur op TLC.