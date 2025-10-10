'Switch' keert terug op tv – Fien Germijns onthult startdatum
Wim Opbrouck is klaar voor de comeback van 'Mijn Restaurant'
Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'

Kijk de aangrijpende 'Kids Like Us' op TLC

vrijdag 10 oktober 2025
Foto: © TLC 2025

Hoe is het om kind te zijn met kanker? De aangrijpende documentaire 'Kids Like Us' vertelt dat door de ogen van de kinderen zelf.

Acht kinderen ontmoeten elkaar voor het eerst waardoor even openhartige als ontroerende gesprekken plaatsvinden over wat zij doormaken als kankerpatiënt. Over hoe het is om haar te verliezen of nagestaard te worden op school. Het wel of niet hebben van haar ‘zegt niets over mij als een persoon’, zegt de 11-jarige Tia, die al drie keer leukemie kreeg. Om erbij te zeggen dat geen haar ook best handig kan zijn, omdat je het dan niet hoeft te wassen. De 15-jarige Eve vertelt hoe dansen haar passie en afleiding is voor de hersentumor waar ze mee kampt, terwijl de 7-jarige Dulcie deelt hoe ze vecht tegen een agressief neuroblastoom. Harry werd op zijn zesde jaar blind door een hersentumor, maar leerde braille lezen. Leighton is al bijna vijf jaar kankervrij van de tumor in zijn hersenen, maar heeft inmiddels wel een flinke achterstand in zijn ontwikkeling.


Ook Zuza was vijf jaar kankervrij, maar de acute myeloïde leukemie die ze al van af haar derde had, keerde toch weer terug. De tweeling Alec en Aden (10) kreeg na elkaar dezelfde acute lymfatische leukemie, waardoor ze elkaars pijn goed begrijpen en veel steun aan elkaar hebben. Alle verhalen zijn ontroerend, maar ook vol humor en levenslust.

De prachtige 90-minuten durende documentaire laat zo zien dat deze kinderen meer zijn dan hun ziekte: ze zijn dromers, grappenmakers, vrienden en bovenal vechters.

'Kids Like Us', zaterdag 11 oktober om 21.00 uur op TLC.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Een gewapende overval op de Brokenwood Savings Bank loopt dramatisch uit de hand wanneer de bankmanager het met zijn leven moet bekopen. Mike en zijn team staan voor de uitdaging om uit vier gemaskerde daders de werkelijke moordenaar te identificeren. Maar in een wereld waar niemand is wie hij lijkt te zijn, wordt elke aanwijzing een puzzelstukje in een dodelijk spel.

'The Brokenwood Mysteries', om 21.30 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 11:00
    Herfstbeelden
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Herfstbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 11:35
    Dropje
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:45
    Geen uitzending
    05:30
    Maya de Bij
  • 11:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 11:30
    Superstore
    01:20
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 10:20
    A Bramble House Christmas
    05:25
    Runaway Christmas Bride
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:25
    Huizenjagers
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:25
    NCIS: Hawaii
    02:20
    Geen uitzending
  • 11:15
    Cops
    02:55
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 10:40
    The Real Housewives van het Zuiden
    02:15
    Geen uitzending
  • 11:30
    The Speedboat Killer: The Killing of Charlotte Brown
    02:20
    Rizzoli & Isles
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 11:32
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:30
    Ainsley Eats The Streets
    02:05
    Veldvers
  • 11:05
    Death in Paradise
    02:10
    Recipes for Love and Murder
  • 11:05
    American Pickers
    02:45
    NCIS
  • 11:15
    Tijd voor Max
    02:05
    NOS Journaal
  • 10:50
    Blokhuis extra
    02:15
    Nieuwsuur
  • 11:30
    Sesamstraat
    02:10
    First Dates