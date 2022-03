Jared Leto and Anne Hathaway vanaf vrijdag in nieuwste Apple Original 'WeCrashed'

Foto: © Apple TV+ 2022

Vrijdag gaat 'WeCrashed', de langverwachte nieuwe serie gebaseerd op de populaire Wondery-podcast 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork' van Lee Eisenberg en Drew Crevello en met in de hoofdrollen Academy Award en SAG Prijswinnaars Jared Leto en Anne Hathaway in première op Apple TV+.