James May kiest een nieuwereisbestemming voor zijn Travelogue

Als gevolg van Covid reisbeperkingen en 'diverse ingewikkelde en saaie visa redenen', kondigt James May aan dat 'Our Man in de USA' nu tot het verleden behoort. Een tweede seizoen van James May's 'Travelogue' zal nu in Italië worden gefilmd en volgend jaar op Amazon Prime Video uitkomen.

In deze serie reist James May door de lengte en breedte van Italië, van de zonovergoten kusten van Sicilië tot de besneeuwde bergen van de Alpen. Het is een van zijn favoriete landen ter wereld - een plek die barst van stijl, mooie auto's, Nutella, en meer dan twee millennia aan cultuur.

Het is ook een land van tegenstrijdigheden, dat tegelijkertijd aan de top staat - van de wetenschap, de mode, de techniek - en toch met zijn afbrokkelende infrastructuur, voortdurende corruptie en torenhoge staatsschuld op papier, een land en een samenleving die op de rand van de afgrond lijkt te staan. 'Het doet me denken aan een Garibaldi-koekje', zegt James, 'Het zou niet moeten werken en toch is het op de een of andere manier een triomf.'

Vanuit het perspectief van een buitenstaander lijkt het inderdaad alsof de Italianen het leven behoorlijk onder de knie hebben. Werk gaat nooit boven familie; een goede wijn wordt nooit overhaast gedronken. Maar is dit de waarheid of slechts een verouderd, romantisch stereotype? James is op een missie om het Italië van de 21e eeuw te ontdekken en uit te vinden wat het echt betekent om Italiaan te zijn.