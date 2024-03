Jake Paul en Mike Tyson treffen elkaar in de ring tijdens exclusief live event op Netflix

Netflix en Most Valuable Promotions (MVP) hebben hun allereerste samenwerking aangekondigd, een gigantisch boksevenement waarbij The Problem Child, Jake 'El Gallo' Paul (9-1, 6 KO's), het opneemt tegen 'the Baddest Man on the Planet', Mike Tyson (50-6, 44 KO's).

Jake Paul vs. Mike Tyson wordt exclusief en wereldwijd live uitgezonden op Netflix op zaterdag 20 juli 2024, vanuit het AT&T Stadium in Arlington, Texas. Dit stadion, met een capaciteit voor 80.000 fans, is tevens de thuishaven van de NFL's Dallas Cowboys.

Jake Paul vs. Mike Tyson is het meest geanticipeerde gevecht van Jake Paul tot nu toe en zijn tweede gevecht in 2024, volgend op sensationele knock-outs tegen professionele boksers en Golden Glove-winnaars Ryan Bourland (2 maart 2024) en Andre August (december 2023). Paul heeft een enorme groei doorgemaakt als bokser en is hard op weg om wereldkampioen te worden. Nu staat hij tegenover een van de beste en gevaarlijkste boksers aller tijden: Mike Tyson.

'Het is bizar dat ik viraal ging met mijn tweede professionele gevecht door Nate Robinson knock-out te slaan op de ‘undercard’ van Mike Tysons wedstrijd. Nu, minder dan vier jaar later, stap ik zelf in de ring tegen Tyson om te zien of ik in staat ben een van de meest beruchte vechters en grootste iconen van het boksen te verslaan', aldus Jake Paul. 'Binnen slechts twee en een half jaar na de oprichting van MVP, staan we op het punt het grootste gevecht in de geschiedenis te produceren, in het grootste NFL-stadion in de VS, live uitgezonden op het grootste streamingplatform ter wereld - een bewijs van alles wat we in zo'n korte tijd hebben bereikt. Of je nu op Netflix kijkt of persoonlijk aanwezig bent, of je nu voor team Paul of team Tyson bent, of je een levenslange boksfan bent of voor het eerst een gevecht kijkt, je wil dit evenement niet missen. Ik kan niet wachten om het geweldige gevecht tegen de grootste ‘hitter’ aller tijden, Mike Tyson, op zaterdag 20 juli te delen met alle Netflix-abonnees. Mijn doel is om wereldkampioen te worden, en nu krijg ik de kans om mezelf te bewijzen tegen de tweevoudig zwaargewicht wereldkampioen, de gevaarlijkste man op de planeet en de gevaarlijkste bokser aller tijden. Dit wordt het gevecht van mijn leven.'

'The Baddest Man on the Planet'

Mike Tyson, de legendarische voormalige onbetwiste wereldkampioen zwaargewicht, is een van de grootste sterren die de bokssport ooit heeft gezien. ‘The Baddest Man on the Planet’ wordt gezien als een van de grootste vechters aller tijden, ESPN’s nummer 1 hardste ‘hitter’ in de geschiedenis van het zwaargewicht, en de jongste zwaargewicht kampioen ooit op slechts 20-jarige leeftijd. Zijn explosieve kracht en woeste vechtstijl leidden tot een verbazingwekkende reeks van 37 opeenvolgende overwinningen, waarvan 33 door knock-out.

'Ik verheug me enorm op mijn gevecht met Jake Paul in het AT&T Stadium in Arlington, Texas', aldus Mike Tyson. 'In de loop der jaren heeft hij zich aanzienlijk ontwikkeld als bokser. Het is interessant om de kracht en ambitie van een opkomend talent te meten aan de ervaring en vaardigheid van een gevestigde naam. Zo sluit de cirkel zich en wordt het ongetwijfeld een spectaculair evenement; ik was erbij toen zijn professionele bokscarrière begon tijdens mijn gevecht met Roy Jones en nu ben ik van plan hem definitief in te maken.'

Eersteklas sportentertainment

Netflix staat bekend als hét platform voor eersteklas sportentertainment, met successen als Untold, waar vorig jaar de aflevering over Jake Paul, 'The Problem Child', te zien was, maar ook 'Formula 1: Drive To Survive', 'Full Swing', 'NASCAR: Full Speed', 'Quarterback', 'Tour de France: Unchained', 'Under Pressure: The U.S. Women’s World Cup Team' en 'Six Nations: Full Contact'. Vanaf 2025 introduceert Netflix WWE Raw als nieuw onderdeel van zijn aanbod. Het gevecht tussen Paul vs. Tyson markeert het derde live sportevenement van Netflix, na 'The Netflix Cup' en 'The Netflix Slam'.

'Mike Tyson is een van de grootste iconen in de boksgeschiedenis en Jake Paul is een van de grootste vernieuwers in diezelfde geschiedenis', aldus Gabe Spitzer, Vice President Nonfiction Sports bij Netflix. 'Zaterdag 20 juli wordt pure spanning in de ring in Texas. We vinden het fantastisch om voor dit historische evenement samen te werken met Most Valuable Promotions en we kunnen niet wachten tot deze twee tegenover elkaar staan voor fans over de hele wereld op Netflix.'

Jake Paul vs. Mike Tyson is zaterdag 20 juli 2024 te zien op Netflix.