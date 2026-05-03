'House Hunters: Cabin Dreams' maandag nieuw op HGTV

Een huis in de natuur en dan het liefst vlak bij een skipiste. Dat is wat Neil en Laura zoeken in de eerste aflevering van 'House Hunters: Cabin Dreams'.

Ze hebben hun oog laten vallen op het hooggelegen plaatsje Big Bear in Californië, waar ze al vaker komen om te skiën. Nu willen ze er voorgoed neerstrijken, zodat ze meer rust vinden en niet meer uren in de auto hoeven te zitten voor een dagje wintersport. Net als veel andere kopers in dit programma zoeken ze de perfecte balans tussen sfeer en gemak. Neil valt voor een karakteristieke cabin en schrikt niet terug voor een verbouwing. Laura zoekt juist comfort en luxe: een instapklaar huis met twee badkamers én een hottub. Met hulp van een lokale makelaar bezichtigen ze drie sfeervolle houten woningen, die elk hun eigen plussen en minnen hebben, maar allemaal pal bij de pistes liggen. Welk droomhuis kiezen ze?

'House Hunters: Cabin Dreams', vanaf maandag 4 mei om 20.30 uur op HGTV.