Een meimaand vol kijkplezier op Cartoonito
In het Canadese bos ontdekken de speelse Baby Lemmings dat de hele wereld één grote speeltuin is! Met hun eindeloze energie en nieuwsgierigheid veranderen ze alles wat ze tegenkomen in een nieuw avontuur.
BABY LEMMINGS
MAANDAG 25 MEI - ZONDAG 31 MEI
Samen met hun dierenvriendjes beleven ze vrolijke, grappige en verrassende momenten, waarbij ze laten zien dat je met fantasie en vriendschap elke uitdaging aankunt.
Kijk vanaf 25 mei elke dag om 17.55 uur naar Baby Lemmings op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
VERSTOPPERTJE MET LAMPUT
ZATERDAG 16 MEI - ZONDAG 31 MEI
Lamput is ontsnapt en de Docs zitten hem op de hielen! Deze kleverige, oranje ontsnappingskunstenaar maakt de weekenden op Cartoonito één groot avontuur. Overal kan hij opduiken, ineens verdwijnen en iedereen verrassen met zijn rekbare, wiebelige trucjes.
In elke aflevering proberen de Docs de ontsnapte Lamput te vangen, maar door zijn slimme vermommingen en onverwachte wendingen glipt hij hen steeds opnieuw uit handen.
Kijk vanaf 16 mei elk weekend van 8.20 tot 12.15 uur naar de grappige avonturen van Verstoppertje met Lamput op Cartoonito!
BEN 10
MAANDAG 13 APRIL - ZONDAG 3 MEI
Tijdens een zomervakantie die eindeloos lang lijkt te duren ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie.
Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.
Kijk nu elke dag om 15.25 uur naar de afleveringen van seizoen 2 van 'Ben 10' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
WIJ HOUDEN VAN GRIZZY EN DE LEMMINGS
MAANDAG 27 APRIL - ZONDAG 10 MEI
Dit voorjaar presenteert Cartoonito met trots: ‘Wij houden van Grizzy en de Lemmings’.
Van nu tot 10 mei vieren we de onhandige beer die droomt van een rustige dag in het huis van de boswachter. Dat blijkt echter niet simpel met de aanwezigheid van zijn onvoorspelbare, maar schattige tegenstanders. Samen vormen ze het perfecte recept om te schaterlachen: een grote beer tegenover kleine onruststokers, gekke uitvindingen, dwaze streken en eindeloze humor.
Kijk vanaf nu elke dag om 16.55 uur naar de grappige avonturen van 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoonito, en te streamen op HBO Max!
Kijktip van de dag
André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.
'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.