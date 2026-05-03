Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 4 mei 2026 – aflevering 8564
Eden vraagt haar broer Levi om haar naar het altaar te begeleiden, waardoor de familiebanden onder druk komen te staan. Mackenzie en Levi leven intussen tussen hoop en vrees, terwijl ze wachten op de resultaten van een belangrijke scan in hun ivf-traject.
Dinsdag 5 mei 2026 – aflevering 8565
Bree is woedend na de aanval en wil het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Mackenzie en Levi krijgen goed nieuws, maar Mackenzie blijft toch onrustig. Abigail maakt ruzie over Levi's rol bij Edens bruiloft, terwijl Marilyn een onverwacht aanbod krijgt.
Woensdag 6 mei 2026 – aflevering 8566
Remi heeft een verrassend aanbod voor Justin, terwijl Roo worstelt met de beslissing om al dan niet een nieuw pleegkind op te vangen. Harpers veelbelovende derde date met Drew draait uit op niets. Ze wil de waarheid voor Tane verborgen houden.
Donderdag 7 mei 2026 – aflevering 8567
Bree blijft zich verbeten inzetten voor betere ziekenhuisbeveiliging. Harper doet alsof ze een relatie heeft met Drew. De partners van Remi raken het niet eens over de strategie van het platenlabel.
Vrijdag 8 mei 2026 – aflevering 8568
Jo wil via hypnotherapie herinneringen aan het fatale ongeval van haar moeder ophalen. Harpers nepdate mondt uit in een genante confrontatie. Remi's platenlabel komt in gevaar wanneer Sonny begint te twijfelen aan zijn capaciteiten.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
De studioshows gaan verder en opnieuw dansen de kandidaten in duo's, vaak in stijlen die niet de hunne zijn. Niet alleen de jury, maar ook honderd dansliefhebbers uit Nederland en Vlaanderen hebben inspraak in wie doorgaat.
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.