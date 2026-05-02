Dit zie je in mei op Pickx+

De western Rust speelt zich af in de 19e eeuw en volgt de 13-jarige Lucas Hollister, die na de dood van zijn ouders de zorg op zich neemt voor zijn jongere broertje Jacob.

'Rust'

Dinsdag 12 mei omstreeks 20.25 uur op Pickx+

Wanneer Lucas per ongeluk de vader doodt van een jongen die Jacob pest, wordt hij veroordeeld tot de galg. Net op dat moment worden Lucas en Jacob gered door hun grootvader. Samen proberen ze naar Mexico te vluchten om een nieuw leven te starten, terwijl ze opgejaagd worden door premiejagers.

Hoewel de film een zeer goed plot heeft, is 'Rust' om een andere reden wereldwijd bekend geworden. Tijdens de opnames kwam de cameravrouw Halyna Hutchins om het leven bij een tragisch ongeval. Het wapen waarmee acteur Alec Baldwin moest schieten, werd per ongeluk geladen met een echte kogel. Daarbij raakte hij zowel regisseur Joel Souza als Hutchins, waarbij zij om het leven kwam.

79ste Filmfestival van Cannes

Opening: dinsdag 12 mei 2026 omstreeks 18.00 uur

Closing: zaterdag 23 mei omstreeks 17.45 uur

Van dinsdag 12 t.e.m. zaterdag 23 mei 2026 vindt de 79ste editie van het Filmfestival van Cannes plaats. Pickx+ en Proximus Showcase zenden op 12 mei exclusief en volledig live de openingsceremonie met rode loper uit. Naar jaarlijkse gewoonte wordt de crème de la crème van de internationale filmwereld verwacht. Sterren van op en achter de schermen zullen wederom flaneren in de meest glamoureuze en verrassende outfits op de rode loper.

De Zuid-Koreaanse filmmaker Park Chan-wook zal als juryvoorzitter fungeren voor de hoofdcompetitie. De Franse actrice Eye Haïdara presenteert de openings- en slotceremonie. Tijdens het festival worden twee ere-Gouden Palmen uitgereikt: aan de Nieuw-Zeelandse filmmaker Peter Jackson en aan de Amerikaanse actrice, zangeres en filmmaker Barbra Streisand. Het festival wordt geopend met de Franse historische komediefilm La Vénus électrique van Pierre Salvadori.

Ook de slotceremonie met de uitreiking van de Palme d’Or op zaterdag 23 mei zal integraal te bekijken zijn op beide Proximuszenders.

'Dream Scenario'

Donderdag 14 mei omstreeks 20.00 uur op Pickx+

In de dark comedy-horrorfilm Dream Scenario zien we Oscarwinnaar Nicolas Cage in de rol van Paul, een doodgewone universiteitsprofessor. Pauls leven wordt helemaal op zijn kop gezet wanneer hij ontdekt dat miljoenen mensen over hem dromen. Paul geniet van de aandacht die al deze dromen met zich meebrengen en zijn sterrenstatus, tot sinistere zaken hem beginnen te achtervolgen en zijn leven stilaan verandert in een nachtmerrie.

Volgens ingewijden is dit de beste rol ooit uit de carrière van Nicolas Cage. Hij werd dan ook genomineerd voor de Golden Globe Award voor Beste Acteur in een Motion Picture Musical of Komedie. Hoewel hij deze prijs jammer genoeg niet won, kreeg hij wel de Critics’ Choice Super Award voor Beste Acteur in een Horrorfilm en de Saturn Award voor Beste Acteur in een Film.

'Past Lives'

Donderdag 21 mei omstreeks 20.00 uur op Pickx+

Het verguld visitekaartje van de Koreaans-Canadese Celine Song verraste iedereen bij de release. Past Lives vertelt het ontroerende verhaal van Na Young (Greta Lee, bekend van de Netflixserie 'Russian Doll') en Hae Sung (Teo Yoo), die samen opgroeien in Zuid-Korea, maar elkaar uit het oog verliezen wanneer ze migreren naar Canada, New York en China. We zien de twee hoofdpersonages op verschillende momenten in de tijd, als kinderen, als twintigers en als dertigers. Ze vinden elkaar en verliezen elkaar, vinden de liefde elders en groeien dan toch weer naar elkaar toe.

'Past Lives' is teder en wijs, bitterzoet en complex, pure romantiek en herkenbaar voor iedereen met een migratieverleden. De film toont mensen die worstelen met de rommeligheid van hun emoties door middel van Songs bescheiden poëtische dialogen en heldere beeldtaal.

'Past Lives' werd genomineerd voor twee Oscars en vijf Golden Globe Awards.

52ste American Music Awards

Nacht van 25 op 26 mei op Pickx+ en Proximus Showcase

In de nacht van 25 op 26 mei worden in Las Vegas de American Music Awards uitgereikt. Tijdens de 52ste editie van deze prestigieuze awardshow worden de populairste artiesten van het voorbije jaar bekroond, volledig gebaseerd op stemmen van het publiek. De ceremonie wordt dit jaar gepresenteerd door Queen Latifah en staat bekend om de spectaculaire optredens, verrassende samenwerkingen en grote internationale sterren. Ook dit jaar belooft het een onvergetelijke avond te worden.

Taylor Swift leidt de dans der kanshebbers met 8 nominaties, op de voet gevolgd door Morgan Wallen, Olivia Dean, Sabrina Carpenter en SOMBR met 7 nominaties.

'.doc - The Voice of Hind Rajab'

Donderdag 28 mei omstreeks 20.00 uur op Pickx+

De Palestijnse Rode Halve Maan in Gaza ontvangt op 29 januari 2024 een noodoproep: de zesjarige Hind Rajab zit vast in een auto, omringd door het vijandige vuur van het Israëlische leger. Haar familie is slachtoffer en zij is de enige die contact kan houden met de hulpverleners. Deze fatale momenten worden gereconstrueerd met echte telefoongesprekken en geënsceneerde scènes. Via de acteurs maakt de Oscargenomineerde Tunesische regisseur Kaouther Ben Hania ethische dilemma's en obstakels, stilte en paniek voelbaar. De film confronteert ons met falen en de verantwoordelijkheid van systemen en individuen. Een onverbiddellijke oproep tot menselijkheid die lang blijft nazinderen.

Naast een heleboel gerespecteerde producenten, zijn er ook enkele bekende namen betrokken als executive producers, zoals Brad Pitt, Joaquin Phoenix en Rooney Mara. 'The Voice of Hind Rajab' won de Grand Prix op het Film Fest Gent en ook de Grand Jury Prize op het 82ste Venice Inernational Film Festival. De documentaire werd bovendien ook genomineerd voor zowel een Oscar als een Golden Globe Award.