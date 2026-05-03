Deze gerechten heeft 'Dagelijkse Kost' deze week in petto

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Zalmballetjes met avocadolabneh en kruidensalade

Stevige yoghurt met geplette avocado, frisse kruidensla en gebakken balletjes met twee soorten zalm.

Dinsdag: Zoetzure bloemkool met rijst

In beslag gebakken bloemkoolroosjes, in zoetzure saus gegaarde groenten en langkorrelrijst.

Woensdag: Gebraiseerde lamsnek met mosterd en munt, tomatenbulgur met aubergines

In de oven gegaarde lamsnek met tomaat, sjalot en kruiden, en bulgur met gebakken aubergine en tomaat.

Donderdag: Kabeljauw met aspergepuree en hollandaise met daslook

In de oven gepocheerde kabeljauw, puree met stukjes asperges en hollandaisesaus met fijngesneden daslook.

Vrijdag: Chiffoncake met aardbeien en slagroom

Luchtige cake afgewerkt met slagroom, stukjes aardbei en chocoladeschilfers.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

