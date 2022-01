Hoofdrolspeelster gaat door met 'Grey's Anatomy'

Goed nieuws voor de fans van 'Grey's Anatomy'. Ellen Pompeo, die al 18 seizoenen lang de rol van dokter Meredith Grey vertolkt, heeft nog voor een 19de seizoen bijgetekend. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Pompeo had eerder al laten verstaan dat het misschien tijd was om te stoppen met 'Grey's Anatomy'. Nu is ze toch overstag gegaan en heeft ze voor een negentiende seizoen bijgetekend. De deur naar een twintigste seizoen staat dus nog op een kier. Al is het niet zeker of ze daarin ook nog zal te zien zijn. De andere acteurs van de hoofdcast zijn wel weer een engagement voor meerdere jaren aangegaan.

Bron: hln.be