'Home and Away' stopt opnames door coronacrisis

In thuisland AustraliŽ werd aangekondigd dat de productie van 'Home and Away' (Vitaya) is stopgezet als gevolg van de wereldwijde coronacrisis. Seven, de zender waarvoor 'Home and Away' wordt gemaakt, heeft daarover een statement uitgestuurd.

Seven Studios liet weten dat het de opnames van 'Home and Away' onmiddellijk zou stopzetten. De zender bevestigde tegelijk dat geen enkel lid van de cast of crew positief heeft getest op corona, maar dat de beslissing werd genomen vanwege de toenemende logistieke hindernissen in verband met de situatie van dit moment.

'Home and Away' zou vanaf 13 april terug op het scherm komen in Australië. Maar een eerdere pauze van twee weken is al eens verlengd, dus vermoedelijk zal de soap in het thuisland langer niet te zien zijn. Maar daarover worden momenteel nog geen uitspraken gedaan.

Voor de Vlaamse fans van 'Home and Away' zijn er in principe geen gevolgen. Vitaya loopt ongeveer een jaar achter op de uitzendingen in Australië en neemt ook telkens een zomerreces om steeds voldoende afleveringen te hebben.