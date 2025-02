Henry Danger maakt spectaculaire comeback op Nickelodeon

Goed nieuws voor alle Henry Danger-fans, jouw favoriete superheld is terug op Nickelodeon met een uniek avontuur! 'Henry Danger: De Film' gaat in première op Nickelodeon op zaterdag 22 februari om 12.00 uur.

Kun je er niet bij zijn? Geen zorgen! De film wordt herhaald op zaterdag om 18.00 uur en op zondag 23 februari om 10.00 en 17.00 uur.

De originele 'Henry Danger' serie kwam in 2014 naar Nickelodeon en volgt de avonturen van Henry Danger (Jace Norman), de leerling van Captain Man. Nadat hij belooft zijn identiteit geheim te houden, leidt Henry een dubbelleven; aan de ene kant heeft hij te maken met de uitdagingen van school -als gewone puber Henry Hart- en aan de andere kant beleeft hij bizarre avonturen als misdaadbestrijdende held Henry Danger.

In de nieuwe live-action film, 'Henry Danger: De Film', duiken we opnieuw in de wereld van Henry Hart. De jonge superheld komt terecht in verschillende werelden en wordt de nieuwe beschermheer van Dystopia nadat hij Swellview achter zich liet. Maar zoals altijd brengt roem de nodige uitdagingen met zich mee. Wanneer Henry een mysterieuze nieuwkomer ontmoet, neemt zijn leven een onverwachte wending.

Een net iets te enthousiaste superfan kan niet wachten om samen met ‘Danger Kid’ de misdaad te bestrijden. Ze beschikt over een apparaat dat alternatieve werelden kan openen – en dat zet alles op z’n kop. Voor Henry, zijn beste vriend Jasper (Sean Ryan Fox) en zijn nieuwe sidekick begint een waanzinnig avontuur door verschillende dimensies. Maar weten ze op tijd een uitweg te vinden, of blijven ze voorgoed vastzitten in een parallelle werkelijkheid? Ontdek het in 'Henry Danger: De Film'!

Henry Hart wordt vergezeld door de originele castleden, waaronder Ella Anderson als Piper Hart, Michael D. Cohen als Schwoz en Frankie Grande als Frankini. Glee Dango is als Missy Martin, de superfan, het nieuwste personage

De première is te zien op zaterdag 22 februari, om 12.00 uur, met herhalingen op dezelfde dag om 18.00 uur en op 23 februari om 10.00 uur en 17.00 uur. Zo kun je de film meerdere malen bekijken tijdens dit superweekend op Nickelodeon/