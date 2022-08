HBO Max en Cartoon Network kondigen nieuwigheden aan op San Diego Comic-Con

Een indrukwekkende lijst sterren met een gastrol in de nieuwe animatieserie 'Gremlins: Secrets of the Mogwai', de legendarische rapster Missy Elliott die acte de présence geeft in 'Craig van de Kreek' en veelgeprezen regisseur Zack Snyder die zijn stem leent aan een personage in 'Teen Titans Go!'.

Het zijn maar enkele van de exclusieve nieuwtjes die HBO Max en Cartoon Network aankondigden op Comic-Con in San Diego ruim een week geleden.

Fans kregen ook een voorproefje van nieuwe afleveringen van 'Batwheels', 'Bugs Bunny Builders', 'Looney Tunes Cartoons', 'Teen Titans Go!' en 'Wat Babyberen Leren' én werden getrakteerd op de allereerste aflevering van 'Gremlins: Secrets of the Mogwai'. Daarnaast werden er gaststerren en castleden onthuld voor 'Craig van de Kreek', 'Gremlins: Secrets of the Mogwai', 'Teen Titans Go!' en 'Tiny Toons Looniversity'.

Het publiek kreeg ook te horen hoe de iconische Muppets van Sesamstraat werden 'opgeblazen' tot CGI-geanimeerde personages voor de nieuwste Cartoonito-reeks 'Sesame Street Mecha Builders'.

Hieronder krijg je een overzicht van wat HBO Max en Cartoon Network allemaal hebben aangekondigd:



That’s NOT All, Folks! Looney Tunes voor iedereen!

Het 'gekste' panel op Comic-Con in San Diego lichtte een tipje van de sluier op over wat er staat te gebeuren in het universum van Looney Tunes. Ze hadden het onder meer over het nieuwe seizoen van 'Looney Tunes Cartoons', de kersverse Cartoonito-kleuterserie 'Bugs Bunny Builders' en de nieuwe reeks van 'Tiny Toons Looniversity'.

'Bugs Bunny Builders'

De serie is op maandag 25 juli in première gegaan op Cartoonito op Cartoon Network en was een dag later voor het eerst te zien op Cartoonito op HBO Max. Je kunt de eerste aflevering bekijken op het YouTube-kanaal van Cartoonito.

'Looney Tunes Cartoons'

Fans kregen een voorproefje van de Halloweenspecial Bugs Bunny's Howl-O-Skreem Spooktacular met 'Hex Appeal', de eerste echte kortfilm van Looney Tunes Cartoons, met Heks Hazel in de hoofdrol. Houd HBO Max in de gaten voor de première!

'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie'

De titel van de eerder aangekondigde familietekenfilm van Looney Tunes Cartoons is bekend: 'The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie'. In deze scifi-buddy-actiekomedie schoppen Porky en Daffy het tot verrassende helden wanneer hun streken in de plaatselijke kauwgomfabriek een geheim buitenaards complot blootleggen om de aardbewoners te hersenspoelen. De tv-film gaat in première op HBO Max en Cartoon Network.

'Tiny Toons Looniversity'

Uitvoerend producenten Erin Gibson en Nate Cash hebben een verrassing aangekondigd: Ashleigh Crystal Hairston leent haar stem aan een personage in 'Tiny Toons Looniversity'. In de aankomende comedytekenfilm vertolkt ze Babs Bunny als gastster. 'Tiny Toons Looniversity' is geproduceerd door Warner Bros. Animation en wordt uitgezonden op HBO Max en Cartoon Network.

'Gremlins: Secrets of the Mogwai' – eindelijk komen we te weten waar de monstertjes vandaan komen!

Magie, mysterie, een megapuinhoop ... en Mogwai! De getalenteerde cast en crew van 'Gremlins: Secrets of the Mogwai' gunden fans een blik achter de schermen van de geanimeerde prequelserie die in 2023 op HBO Max en later op Cartoon Network te zien is.

Tijdens het panel werd bekendgemaakt welke gaststerren hun stem aan een personage lenen: Zach Galligan, Sandra Oh, Randall Park, George Takei en Bowen Yang

'Cartoon Network: Winner Takes All'

Tijdens dit panel over meerdere series konden de meest fervente fans van Cartoon Network laten zien wat ze allemaal weten over 'Craig van de Kreek', 'Teen Titans Go!' en 'Wat Babyberen Leren'. Door de vragen over hun favoriete programma's juist te beantwoorden, maakten ze kans op exclusieve voorproefjes en meer nieuws vers van de pers.

'Craig van de Kreek'

Grammy-winnares en muziekicoon Missy Elliott heeft een gastrol in de Cartoon Network-serie 'Craig van de Kreek', die genomineerd is voor de Emmy, GLAAD en NAACP Image Awards.

De fans kregen een eerste beeld te zien van 'Jessica's Big Little World', een spin-off van 'Craig van de Kreek' voor kleuters die op Cartoonito wordt uitgezonden. Ook werd er artwork getoond van de nieuwe verhaallijn 'Heart of the Forest' in 'Craig van de Kreek'.

'Teen Titans Go!'

Fans van 'Teen Titans Go!' kregen een speciale boodschap van filmregisseur Zack Snyder, die een gastrol speelt in een aflevering die dit najaar bij Cartoon Network op het kleine scherm te zien is.

Het team onthulde ook dat hiphopgroep De La Soul terugkeert voor een gastrol in seizoen acht en gaf fans een voorsmaakje van een andere 'Teen Titans Go!'-aflevering van Cartoon Network die dit najaar in première gaat.

'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe'

Tijdens het panel werd een trailer voor de nieuwe serie 'The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe' getoond. In deze kersverse reeks van Cartoon Network beginnen de dappere prins Ivandoe en zijn trouwe schildknaap Bert aan een heldhaftige queeste naar Eagle Mountain. Om de legendarische Gouden Veer te bemachtigen, moeten ze door de vijf koninkrijken reizen. Op hun pad krijgen ze schrikbarende gevaren voor de kiezen ... en ontmoeten ze enkele regelrechte klunzen!

'Wat Babyberen Leren'

Er werd een voorproefje getoond van de speciale cross-overaflevering van 'Wat Babyberen Leren' (Cartoon Network) met de populaire heksen Susie, Alice en Betsy van 'Summer Camp Island' in een glansrol.

Tijdens het panel werd onthuld dat Grammy-winnaar Anderson. Paak en zijn zoon Soul Rasheed in seizoen twee terugkomen als de Triple T Tigers. Dat doen ze samen met Willow Smith, die haar rol als Unica herneemt.

Comics Are Fun for Everyone

Lees je graag af en toe een strip, hou je van young-adultlectuur, ben je helemaal nieuw in de comicwereld of verslind je wekelijks je favoriete verhalen? Maakt niet uit, strips zijn leuk én iedereen vindt er vast wel één naar zijn of haar smaak! Het DC-panel zette niet alleen comics en graphic novels uit het hele DC-multiversum, maar ook animatie en meer in de kijker.

'Batwheels'

Tijdens het DC-panel 'Comics Are Fun for Everyone' op zaterdag is de teaser 'Meet the Batwheels' getoond. Zo maakten fans kennis met de nieuwe animatiereeks voor kleuters van Cartoonito: 'Batwheels'.

Ook is er een nieuwe special aangekondigd: 'Secret Origin of the Batwheels'. Deze gaat in première op Batman Day (zaterdag 17 september) op Cartoonito op HBO Max. In de prequel van een half uur wordt de toon voor de reeks gezet en kom je te weten hoe het 'Batwheels'-team is ontstaan. Deze 'gevleugelde' onthulling maakt de fans alvast warm voor de officiële lancering van de serie, die deze herfst bij Cartoonito van start gaat (op zowel Cartoon Network als HBO Max). 'Batwheels' is gebaseerd op DC-personages en wordt geproduceerd door Warner Bros. Animation. Animatiediensten geleverd door Superprod Studio.