HBO bevestigt: voorlopig geen 'Friends'-reünie

HBO bevestigt: voorlopig geen 'Friends'-reŁnie

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Door het coronavirus liggen wereldwijd alle televisieopnames stil en dat heeft ook gevolgen voor de fans van 'Friends'. Zij zullen namelijk nog even moeten wachten op de comeback van hun favoriete sitcom.

Die reünie zou normaal gezien in mei te zien zijn op HBO Max, de nieuwe streamingdienst van HBO, maar door de coronamaatregelen kunnen de opnames voorlopig niet plaatsvinden. De fans moeten het dus nog even doen met de 236 oude afleveringen. Wanneer de langverwachte reünie er dan wel komt, is op dit moment nog niet duidelijk.



Bron: VRT NWS