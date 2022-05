'Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue' zondag op Discovery

De ervaren goudzoeker Freddy Dodge helpt landeigenaren die weinig succesvol zijn in het vinden van goud. Samen met zijn partner Juan Ibarra gaat hij bij deze mijnen langs om te kijken waarom ze zo weinig goud uit de grond halen en wat er te verbeteren valt.

Lukt het ze om de goudmijn weer winstgevend te maken, dan krijgen Freddy en Juan een deel – falen ze, dan vragen ze niks. Reken maar dat Freddy altijd wel wat verbeterpunten vindt. Zo gaat hij in de eerste aflevering langs bij Gregg Morrill die zijn hele pensioen in materieel heeft gestoken om vanaf dan te kunnen rentenieren van het goud dat hij samen met zijn zoon vindt.

Tot nu toe zijn de amateurzoekers nog weinig succesvol gebleken, waardoor hun gouden plan in duigen dreigt te vallen. Freddy ziet al snel dat hun mechanische zeef veel kostbare stenen verliest en schrikt ook van de vier dagen die vader en zoon nodig hebben om de machines weer schoon te maken – dagen waarop er dus niet gemijnd wordt. In theorie zouden ze veel meer goud kunnen winnen volgens Freddy. Kunnen Freddy en Juan in een week tijd de mijn zo veranderen dat hij weer winstgevend wordt?

'Gold Rush: Freddy Dodge's Mine Rescue', vanaf maandag 9 mei om 21.30 uur op Discovery.