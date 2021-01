Ga op date met je favoriet uit MTV's 'Ex on the Beach'! - OPROEP

Na zes seizoenen 'Ex on the Beach: Double Dutch' zijn er een hoop deelnemers die single de villa hebben verlaten en nog steeds op zoek zijn naar de ware liefde. Misschien ben je al stiekem in n van de ex-deelnemers hun DM geslidet of heb je ze met liefdesgedichten in proberen te pakken.

Niet succesvol geweest? Wij geven je nu de kans om eindelijk met jouw crush op dreamdate te gaan in onze nieuwe serie 'Daten met een Ex'!

Ben je single, 18 jaar of ouder en heb jij een oogje op één van onderstaande singles? Stuur dan nu een mail naar casting@tigrismedia.nl met onderstaande info. De opnames zullen plaatsvinden op 22, 24 en 25 januari.

- Naam

- Leeftijd

- Woonplaats

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Met welke ex je op date wil

- Waarom je met deze ex op date wil

- Waarom jij denkt een goede match te zijn met deze ex

- Hoe jij jezelf zou omschrijven

- Instagram (openbaar account)

- Foto van jezelf

Harrie

Harrie is toch wel één van de meest spraakmakendepersonen uit de afgelopen seizoenen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' en eerlijk gezegd weten we niet meer voor wie hij nou naar de villa kwam.Het aantal exen aan het einde van de rit waren er gewoonweg téveel omüberhaupt op één regel te passen. Inmiddels is Harrie uitgegroeid toteen echte zakenman, heeft hij nog steeds de hete looks en de liefde voorzijn grote familie. Kun jij deze hengst temmen tijdens een date?

Ayla

Deze gezellige Brabantse beautyqueen uit seizoen 6 is dol op fitness, boksen en alles wat met uiterlijke verzorging te maken heeft. Ze valt op lange, gespierde, iets oudere mannen met tattoos en het liefst óók nog met een zonnebank-tintje. Ze dacht haar droomman gevonden te hebben in ex Reamon, maar dit bleek bij zijn aankomst in de 'EOTBDD'-villa flink tegen te vallen. Ben jij de trouwe spierbundel waar Ayla naar op zoek is?

Nicole

Nicole wordt ook wel de 'Vlaamse Kim Kardashian' genoemd en daarom verleidt ze iedere man met haar rondingen en sensuele ogen. Ze gaat dan ook voor niemand aan de kant en trekt altijd haar eigen plan. Ze kwam in seizoen 6 voor Dante naar de 'EOTBDD'-villa, maar helaas was deze liefde al gestrand voordat ze haar koffers kon uitpakken. Ben jij de geschikte man voor deze powervrouw?

Renan

Nadat in seizoen 4 het niets leek te worden met zijn ex Viktor, deelde Renan het bed met een aantal bekende gezichten en daarmee veroverde hij uiteindelijk zijn plekje in het 'All Stars'-seizoen. Met zijn volle wenkbrauwen en verleidelijke looks is Renan heerlijk om naar te kijken maar je moet van goede huizen komen om op te kunnen boksen tegen zijn naar eigen zeggen 'grote ego'. Weet jij Renan omver te blazen?

Lakeisha

Lakeisha zette in het begin van seizoen 6 de hele villa op z'n kop met haar binnenkomst en het maakte de beautyqueen allemaal niks uit wat ze van haar vonden, 'zolang het eten maar lekker is'. Ondanks dat Levi geen interesse had in een hereniging met zijn ex, vond ze goed gezelschap bij haar andere ex Celeste. Ze is een echte flirt en valt op persoonlijkheid; mannen én vrouwen. Heb jij het in je om Lakeisha's hart te veroveren?

Diaz

Diaz was de 'Tarzan' van seizoen 4 en verliet het eiland met zijn ex Kim. Helaas bleek dit toch niet de match te zijn waar Diaz naar op zoek was en hoopt hij nu dan toch echt de liefde van zijn leven te gaan ontmoeten. Hij valt op slanke dames met het liefst hele uitbundige rondingen. En niet getreurd, Diaz heeft naar eigen zeggen ook genoeg vlees te bieden in bed. Kan jij deze tijger temmen?