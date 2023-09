FOX wordt STAR Channel en opent met epische nieuwe horrorserie 'FROM'

The Walt Disney Company onthult in Vlaanderen en Nederland een nieuwe naam en een nieuwe visuele identiteit voor de tv-zender FOX.

Vanaf 1 november zal FOX verder gaan onder de naam STAR Channel. Het kanaal blijft de nummer één seriezender en de thuisbasis van hoogstaande entertainment zoals we dat van FOX gewend zijn.

STAR Channel heeft als missie om de beste actie, drama, horror en komedie series van toonaangevende studio’s te blijven uitzenden, waaronder favorieten zoals 'Hudson & Rex', 'Below Deck' & 'Chucky'. Daarnaast start de zender op korte termijn met meerdere nieuwe titels. STAR Channel trapt af met de epische nieuwe horrorserie 'FROM' (van de makers van onder andere 'LOST' & 'The Game of Thrones'), later in het seizoen volgen meer nieuwe series waaronder 'Robyn Hood' & 'The Goodship Murder'.

FROM

Na het overweldigende succes van elf seizoenen ‘The Walking Dead’ op FOX werd het hoog tijd voor een nieuwe bingewaardige horrorserie op de zender. Met de rebrand naar STAR Channel is dit het ultieme moment om fans te trakteren op een nieuw en angstaanjagend spektakel. 'FROM' is vanaf 6 november te zien op STAR Channel.

In 'FROM' worstelt het echtpaar Jim (Eion Baley) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie. Samen met hun twee kinderen stranden ze tijdens een roadtrip met hun camper in een spookachtig stadje, na de Sherrif Boyd (Harrold Perrineau) om hulp en richting te hebben gevraagd blijken ze rondjes te rijden en telkens op dezelfde plek uit te komen. Het mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed namelijk niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat.

Kijk 'FROM' vanaf 6 november elke maandag om 21.00 uur met een dubbele aflevering op STAR Channel.

Over STAR Channel

De rebranding van STAR Channel volgt het creatieve pad van tien jaar FOX. De inspiratie werd geboren uit het logo van het STAR-icoon, dat is uitgebreid op de centrale 'cut' van het logo om het een gevoel van beweging te geven en te transformeren in een vallende ster. Dit helpt bij het vormen van het ontwerpverhaal rond het merkpakket, waardoor een onderscheidend ontwerp ontstaat dat de weg verlicht voor kijkers naar de beste entertainmentinhoud en storytelling en naar toonaangevende series en favoriete shows. STAR Channel behoudt zijn positie in de elektronische programmagids (EPG) van de zenders.