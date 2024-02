'Formula 1: Drive to Survive' keert terug naar Netflix

Netflix en Formula 1 maken bekend dat het zesde seizoen van de serie 'Formula 1: Drive to Survive' vanaf 23 februari te zien is op Netflix.

Het nieuwe seizoen biedt fans opnieuw een exclusief kijkje achter de schermen en laat zien hoe de coureurs en teams zich voorbereiden op het FIA Formule 1-wereldkampioenschap van 2023 aan de hand van nooit eerder vertoonde beelden. In de serie volgen we nieuwe teamopstellingen, felle vriendschappen en bittere rivaliteit tijdens weer een spannend seizoen op het Formule 1-circuit. 'Formula 1: Drive to Survive' wordt geproduceerd door Academy Award-winnaar James Gay-Rees (Amy, Senna) en Paul Martin (Diego Maradona) voor Box to Box Films.

Aflevering 1: Money Talks

Lawrence Stroll doet er alles aan om wereldkampioen te worden met Aston Martin. Maar zijn dromen kunnen al voorbij zijn voordat het nieuwe seizoen begint.

'Formula 1: Drive to Survive', vanaf 23 februari exclusief te zien op Netflix.