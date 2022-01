Februari op Disney+: dit zie je deze maand!

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star, én exclusieve Disney+ en Star Originals. We geven je graag een overzicht van wat je in februari mag verwachten.

Fijne Valentijnsdag! Verlies je in de liefde op 14 februari met alle romantische films, shorts en series om van te genieten op Disney+, van de romantische klassieker 'Pretty Woman' tot Baz Luhrmann's 'Romeo + Juliet'.

Februari brengt een groot aantal briljante nieuwe films rechtstreeks naar je huiskamer, met recente bioscoopfavorieten 'The French Dispatch' en 'The King's Man', plus de nieuwe National Geographicdocumentaire 'Torn'.

Dankzij gebruiksvriendelijk ouderlijk toezicht biedt Disney+ een familievriendelijke kijkervaring. Voor de gemoedsrust van ouders en verzorgers kunnen abonnees toegangslimieten instellen voor meer volwassen content en profielen aanmaken die beveiligd zijn met een toegangscode, naast de bestaande Kinderprofielen.

PAM & TOMMY [18+]

Originele serie

'Pam & Tommy' speelt zich af tijdens de begindagen van het internet. Het is gebaseerd op het ongelooflijke waargebeurde verhaal van de sekstape van Pamela Anderson (Lily James) en Tommy Lee (Sebastian Stan). De video werd gestolen uit het huis van het koppel door een ontevreden aannemer (Seth Rogen) en ontwikkelde zich vanuit het ondergrondse en illegale VHS-circuit tot een wereldwijde sensatie toen hij in 1997 op het internet belandde. De achtdelige serie is een liefdesverhaal, een misdaadverhaal en een waarschuwend verhaal in één. De serie toont de raakvlakken tussen privacy, technologie en beroemdheid, en laat de oorsprong van het huidige reality tv-tijdperk zien. Allemaal door een gestolen video die door miljoenen werd gezien, maar bedoeld was voor een publiek van slechts twee mensen.

THE KING'S MAN [16+]

Terwijl een bonte verzameling van tirannen en criminele meesterbreinen samenkomen om een oorlog te ontketenen die miljoenen mensen moet gaan uitroeien, haast één man zich om ze tegen te houden. Gesitueerd tijdens WOI, vertelt 'The King's Man' het spannende ontstaan van Kingsman, 's werelds eerste onafhankelijke inlichtingendienst.

THE PROUD FAMILY: LOUDER AND PROUDER [0+]

Disney+ Original

'The Proud Family: Louder And Prouder' is het langverwachte vervolg op de succesvolle serie 'The Proud Family'. In deze serie volgen we de avonturen en worstelingen van de nu veertienjarige Penny Proud en haar familie Proud terwijl ze zich vol hilariteit en liefde proberen aan te passen aan de veranderende tijdsgeest. Het nieuwe decennium betekent nieuwe carrièrekansen voor Trudy, nog gekkere dromen voor vader Oscar en nieuwe uitdagingen voor Penny.

THE FRENCH DISPATCH [16+]

'The French Dispatch' brengt een verzameling verhalen tot leven uit de allerlaatste editie van een Amerikaans magazine aan het eind van de twintigste eeuw in een fictief Frans stadje. In de film schitteren Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray en Owen Wilson.

THE WALKING DEAD S11B [18+]

In februari keert 'The Walking Dead' terug met veel van onze helden die vechten tegen het dreigende hellevuur onder de aanval van de Reaper, terwijl anderen in Alexandria de strijd aangaan met de vloedgolven van Moeder Natuur. Voor allen geldt dat hun wereld letterlijk om hen heen in elkaar stort. Ondertussen is het leven in de Commonwealth niet zo idyllisch als het lijkt. Voor sommigen komt nieuwe hoop. Anderen worden voorbij het punt geduwd waar geen weg meer terug is. Eén waarheid staat vast: levens staan op het spel, elke beslissing verandert drastisch hun toekomst, hun overlevingskansen, en de staat van elk van de gemeenschappen.

MARVEL STUDIOS ASSEMBLED

THE MAKING OF HAWKEYE

THE MAKING OF ETERNALS

Disney+ Original

'Assembled' is een meeslepende documentairereeks over het creatieproces van de nieuwste shows en bioscoopfilms van Marvel Studios.

9 februari: Hawkeye

16 februari: Eternals

Meer series op Disney+ deze maand

'Stumptown' S1 [16+]

Te streamen vanaf 9 februari

'Grey's Anatomy' S17 [12+]

Te streamen vanaf 16 februari

'Family Guy' S20 [14+]

Te streamen vanaf 16 februari

Meer films op Disney+ deze maand

'Torn' [12+]

Te streamen vanaf 4 februari

BLACKPINK: THE MOVIE [12+]

Te streamen vanaf 16 februari

'No Exit'

Te streamen vanaf 25 februari