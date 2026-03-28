Driedelige serie 'Inside the Kim Kardashian Heist' nieuw op TLC
In 2016 werd beroemdheid Kim Kardashian op brute wijze overvallen in haar hotelkamer in Parijs waarbij ze met een pistool op haar hoofd werd vastgebonden en beroofd van juwelen ter waarde van 9 miljoen dollar.
Hoe kon deze wrede aanval plaatsvinden en hoe werden de overvallers uiteindelijk gevonden. De driedelige docuserie Inside the Kim Kardashian Heist reconstrueert de schokkende gebeurtenissen vanaf het moment dat Kim Kardashian en haar gevolg arriveren in Parijs voor wat een vrolijk bezoek aan de Fashion Week had moeten worden.
We krijgen in detail te zien en te horen wat er gebeurde aan de hand van nooit eerder gedeelde verklaringen, forensische informatie en unieke interviews met betrokkenden – onder wie een van de overvallers en de conciërge van het hotel die ook overmeesterd werd. De serie laat ook zien hoe de aanwezigheid van The Kardashians op social media er mede voor zorgde dat de groep van bejaarde criminelen – ook wel de ‘opa-bende’ genoemd’ – redelijk eenvoudig deze overval kon plegen.
'Inside the Kim Kardashian Heist', vanaf zondag 29 maart om 22.00 uur op TLC.
