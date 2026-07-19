Nieuw seizoen van 'Woeste Grond' van start

De drie generaties familie Ottink werken samen op één boerderij. Ieder heeft een ander toekomstbeeld voor hun dierbare melkveehouderij.

'Woeste Grond' laat de emotionele en herkenbare dynamiek van een boerenfamilie zien die balanceert tussen tradities en de tijd van nu.

In de eerste aflevering wil Britt niet broeden op een naam voor haar baby. Snoek en Wim moeten zien uit te vogelen wat ze met een schuur vol explosief afval moeten doen. Dinant moet de kaasmakerij draaiende houden, maar hij heeft meer verstand van melken dan van kaas.

'Woeste Grond', vanaf maandag 20 juli om 19.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.