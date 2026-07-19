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Nieuw seizoen van 'Woeste Grond' van start

zondag 19 juli 2026
Foto: AVROTROS - © Mark de Blok 2026

De drie generaties familie Ottink werken samen op één boerderij. Ieder heeft een ander toekomstbeeld voor hun dierbare melkveehouderij.

'Woeste Grond' laat de emotionele en herkenbare dynamiek van een boerenfamilie zien die balanceert tussen tradities en de tijd van nu.


In de eerste aflevering wil Britt niet broeden op een naam voor haar baby. Snoek en Wim moeten zien uit te vogelen wat ze met een schuur vol explosief afval moeten doen. Dinant moet de kaasmakerij draaiende houden, maar hij heeft meer verstand van melken dan van kaas.

'Woeste Grond', vanaf maandag 20 juli om 19.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Woeste Grond op tv
Maandag 20 juli om 19u25  »
NPO 1
Britt wil niet broeden op een naam voor haar baby. Snoek en Wim moeten zien uit te vogelen wat ze met een schuur vol explosief afval moeten doen. Dinant moet de kaasmakerij draaiende houden, maar hij heeft meer verstand van melken dan van kaas.
Dinsdag 21 juli om 19u25  »
NPO 1
Mitchell en Michelle gaan uit hun dak. Dinand en Otto ruzi?n als kleine jongens en worden door hun vader passend behandeld. De kans om fotomodel te worden drijft vriendinnen uit elkaar.
Woensdag 22 juli om 19u25  »
NPO 1
Snoek wil van Marcello's drugsafval af en roept Wims hulp in. Marloes vermoedt dat Snoek meer weet van de xtc die Mitchell bijna het leven heeft gekost. Vera moet haar liefdesaffaire opbiechten.
Donderdag 23 juli om 19u25  »
NPO 1
Britt wordt wanhopig als ze een avond thuis moet blijven met haar baby, omdat iedereen weigert op te passen. Tijdens de filmopnames vindt Otto xtc op Wims' kamer. Snoek laat zich niet langer afpersen door criminelen.
Vrijdag 24 juli om 19u25  »
NPO 1
Bats gokt dat zijn achterkleinzoon naar hem vernoemd gaat worden. Bats' intu?tie over Snoeks verhaal is scherper, maar Dinant is enorm trots op Snoek. Lianne raakt een gevoelige snaar als zij de jongste aanwinst vernoemt.
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