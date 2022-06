Disney+ toont de officiële trailer voor 'Zombies 3'

Disney+ stelt de officiŽle trailer voor van de originele film 'Zombies 3'. Het derde deel van de muzikale hitserie gaat op 15 juli in premiŤre op de streamingdienst.

Een speciale 'Lost Song'-versie van de film verschijnt op 30 oktober op Disney Channel.

In 'Zombies 3' zien we Milo Manheim als zombie Zed en Meg Donnelly als cheerleader Addison, die aan hun laatste jaar beginnen op Seabrook High, in de stad die een veilige thuis is geworden voor monsters én mensen. Zed hoopt op een sportbeurs waarmee hij de eerste zombie zal zijn die naar de universiteit gaat. Addison bereidt zich voor op de allereerste internationale Cheer-Off van Seabrook. Maar dan landen er plots buitenaardse wezens in Seabrook … die niet per se op zoek zijn naar nieuwe vrienden. In de film speelt Chandler Kinney mee als Willa, Ariel Martin als Wynter, Pearce Joza als Wyatt, Carla Jeffery als Bree, Trevor Tordjman als Bucky, Kylee Russell als Eliza, Terry Hu als A-spen, Matt Cornett als A-lan, Kyra Tantao als A-li, James Godfrey als Bonzo en Kingston Foster als Zoey. RuPaul Charles maakt ook deel uit van de cast als de stem van 'The Mothership'.

'Zombies 3' is een Disney+ Original film van Disney Branded Television, geregisseerd door Paul Hoen, naar een scenario van David Light en Joseph Raso. Hoen, Light, Raso en Suzanne Farwell zijn de executive producers.