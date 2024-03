Disney+ kondigt heel wat EMEA Original Series aan tijdens festival Séries Mania

The Walt Disney Company EMEA heeft op Séries Mania heel wat exclusieve aankondigingen gedaan, waaronder vier greenlights, tijdens de presentatie van de nieuwe lokale Disney+-producties.

Disney+ blijft content bestellen in de hele regio met greenlights in Frankrijk, Duitsland en Spanje, en ook verschillende projecten in Italië, Nederland en Scandinavië. Liam Keelan, SVP Original Content voor Europa en Afrika, Disney+, werd in het panel op Séries Mania Forum vervoegd door Sofia Fábregas Bernar (VP, Original Productions, Spanje), Benjamina Mirnik-Voges (VP, Original Productions, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk), en Kevin Deysson (Director, Original Productions, Frankrijk).

De Franse originele serie 'The Lost Station Girls' is gebaseerd op een waargebeurd misdaadverhaal in Zuid-Frankrijk in de periode 1995-2001. Een tienermeisje verdwijnt en drie jonge vrouwen worden vermoord rond een treinstation in Perpignan.Hun gezichten verschijnen in de kranten en ze worden 'De Verdwenen Stationsmeisjes'. In de serie schittert Camille Razat in de hoofdrol. De serie is gecreëerd door Gaëlle Bellan. Itinéraire Productions, die de BAFTA-genomineerde Franse Original "Oussekine" voor Disney+ maakte, produceert de serie.

De volgende lokaal geproduceerde Original die werd aangekondigd is de Duitse serie 'Vienna Game'. De zesdelige serie wordt geproduceerd door Bettina Kuhn voor Satel Film en is geschreven door co-bedenker Stefan Brunner. De serie wordt momenteel gefilmd in Oostenrijk en Hongarije en nodigt de kijkers uit naar het beruchte Congres van Wenen - een weelderig, uitbundig feest dat negen maanden duurde en dat voor het eerst leidde tot een eeuw vrede in Europa. Het is een politiek spel van geluk, geld, liefde en macht tegen de spectaculaire achtergrond van Wenen.

Er werden ook twee Spaanse Originals aangekondigd: 'Lucrecia: A Murder In Madrid' en 'Return to Las Sabinas'. De serie 'Lucrecia: A Murder In Madrid' onderzoekt het verhaal van de moord op Lucrecia Pérezs in een nachtclub in Madrid in 1992. De documentaireserie bevat onuitgegeven archiefmateriaal en getuigenissen over de moord die de geschiedenis is ingegaan als de eerste racistische moord in Spanje. Justin Webster ('El Pionero', 'Muerte en León') is de hoofdschrijver en uitvoerend producent, samen met Sumpta Ayuso ('The Madrid Connection'). De serie is ook geschreven en geregisseerd door David Cabrera ('Six Dreams', 'El Pionero') en Garbiñe Armentia ('Muerte en León', 'Six Dreams').

'Return to Las Sabinas' zal 70 afleveringen bevatten - met van maandag tot vrijdag elke dag een nieuwe aflevering, exclusief op Disney+. Dit ambitieuze project wordt gelanceerd in samenwerking met Diagonal TV (Banijay Group), verantwoordelijk voor 'Amar en tiempos revueltos', de productie die dagelijkse uitzendingen op lineaire televisie heruitvond. In 'Return to Las Sabinas', krijgen de Molinazussen, na elkaar vele jaren niet gezien te hebben, een telefoontje waardoor ze terugkeren naar hun geboortestad Manterana om voor hun zieke vader te zorgen. Deze onverwachte terugkeer betekent een hereniging met het leven en de liefdes die ze probeerden te vergeten. Ze vestigen zich in hun familielandgoed Las Sabinas en worden geconfronteerd met geheimen uit het verleden die hun leven voor altijd zullen veranderen.

Tot slot heeft Disney+ ook een exclusieve clip onthuld van de nieuwe Britse actie-fantasiereeks 'Renegade Nell'. De serie volgt Nell Jackson, gespeeld door Louisa Harland, een slimme en moedige jonge vrouw, die wordt beschuldigd van moord en onverwacht de meest beruchte bandiet wordt in het 18e-eeuwse Engeland. Wanneer een magische geest genaamd Billy Blind (Nick Mohammed) verschijnt, realiseert Nell zich dat haar lot groter is dan ze zich ooit had kunnen voorstellen.

Liam Keelan zei: 'We hebben in Europa een fantastisch jaar gehad met onze Originals. Ambitieuze shows zoals 'Cristóbal Balenciaga' uit Spanje, 'Everything Is Fine' uit Frankrijk en 'The Interpreter of Silence' uit Duitsland hebben echt indruk gemaakt op het publiek in de hele regio. We zijn blijven werken met talent van wereldklasse, zowel voor als achter de schermen, om ervoor te zorgen dat onze output eersteklas en populair is. We kijken nu uit naar de komende releases van een aantal ongelooflijke nieuwe shows, waaronder de Duitse Original 'Pauline', de Spaanse Original 'Past Lies' en de Franse Original 'Becoming Karl Lagerfeld' om toe te voegen aan ons groeiende aanbod.'