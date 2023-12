Deze plannen heeft Prime Video in december voor je klaar

In 'Candy Cane Lane' is Chris, gespeeld door Eddie Murphy, vastbesloten om dit jaar de wedstrijd van het 'best versierde' huis in zijn buurt te winnen.

Om zijn kansen op winst te vergroten, sluit Chris per ongeluk een deal met de ondeugende elf Pepper (gespeeld door Jillian Bell). Met een magische spreuk laat zij het kerstliedje '12 Days of Christmas' tot leven komen, wat totale chaos in de stad veroorzaakt.

Chris, zijn vrouw Carol (gespeeld door Tracee Ellis Ross) en hun drie kinderen staan voor de uitdaging om de betovering van Pepper te verbreken, magische wezens te verslaan en Kerstmis voor iedereen te redden. Ze moeten snel handelen om te voorkomen dat de feestdagen voor hun familie in het water vallen.

'Candy Cane Lane', vanaf 1 december te zien.

HARDCORE NEVER DIES

8 DECEMBER

'Hardcore Never Dies' speelt zich af in de jaren ’90 te midden van de opkomst van de gabber-muziekscene, die op dat moment de grootste subcultuur van Nederland is. Voor filmmaker Jim Taihuttu vormt de gabbercultuur, met haar nachtenlange raves en XTC-gebruik het perfecte decor voor het rauwe verhaal van 'Hardcore Never Dies'.

In de film droomt de zeventienjarige Michael (Joes Brauers) van een toekomst als pianist, maar zijn ouders willen daar niets van weten. Als hij zich aanmeldt voor het conservatorium, mag hij met hakken over de sloot naar de tweede ronde. Tijdens zijn zoektocht naar inspiratie duikt Michaels vervreemde broer Danny (Jim Deddes) onverwachts op en introduceert hem in de Rotterdamse gabberscene. Michael wordt een wereld ingezogen van snoeiharde beats, broederschap en drugs - maar wanneer de pillenhandel van Danny internationale proporties aanneemt, moeten de broers vechten voor hun leven.

REACHER S2

15 DECEMBER

Het tweede seizoen van 'Reacher' begint wanneer de ervaren militaire politie-onderzoeker Jack Reacher een gecodeerd bericht ontvangt waarin staat dat enkele leden van zijn voormalige U.S. Army-eenheid, de 110th MP Special Investigations, één voor één op mysterieuze en brute wijze zijn vermoord. Reacher laat zijn zwervende bestaan achter en herenigt zich met drie van zijn vroegere teamleden, samen bundelen ze hun krachten en gaan op onderzoek uit.

Dit team bestaat uit Frances Neagley (gespeeld door Maria Sten), Karla Dixon, een forensisch accountant waar Reacher al lang een zwak voor heeft (gespeeld door Serinda Swan) en de geraffineerde vingervlugge messenexpert en familieman David O'Donnell (gespeeld door Shaun Sipos). Gezamenlijk proberen ze de raadsels te ontrafelen in een mysterie waarbij de inzet bij elke wending groter wordt. Wat leidt tot vragen over wie hen heeft verraden en wie het volgende slachtoffer zal zijn. Met Reacher's intelligentie en kracht is hij vastbesloten de waarheid te actherhalen en zijn team te beschermen. Reacher en zijn team weten één ding zeker: je moet niet onderschatten wat de Special Investigators kunnen doen. Het is tijd dat Reacher wraak neemt.

LOL: LAST ONE LAUGHING

27 DECEMBER

Philippe Geubels en Jeroom Snelders zijn terug als gastheren van het tweede seizoen van 'LOL: Last One Laughing' waarin tien toptalenten uit de wereld van comedy en film met elkaar in een ruimte worden opgesloten en de strijd aangaan om elkaar aan het lachen te krijgen.

Wie is degene die binnen vijf minuten al een waarschuwing te pakken heeft? Wie trapt in zijn eigen val? Wie lacht twee keer achter elkaar en ligt meteen uit het spel? Welke deelnemer denkt dat spaghetti snuiven een goed idee is en wie gebruikt zijn eigen lichaam om een schilderij te maken? Maar de belangrijkste vraag van allemaal is: wie houdt het vol om zes uur niet te lachen en mag zich de winnaar van 'LOL: Last One Laughing' seizoen 2 noemen?

Philippe Geubels en Jeroom Snelders bestraffen het kleinste glimlachje met een meedogenloze druk op de zoemer, bij de eerste lach volgt een waarschuwing, bij een tweede lach ligt de deelnemer uit het spel.