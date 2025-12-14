'Dangerously Obese' is terug op TLC

Het nieuwe seizoen van 'Dangerously Obese' volgt weer een aantal moedige personen die van hun extreme overgewicht af willen komen met de hulp van Dr. Charles Procter.

Zoals de 28-jarige Natalie die maar liefst 300 kilogram weegt en amper nog kan lopen. Dr. Procter maakt snel duidelijk dat haar situatie niet alleen vervelend is, maar vooral ook levensbedreigend. Volgens hem sterven er namelijk elke dag mensen in Amerika door overgewicht en dat geldt ook voor mensen van haar leeftijd. Natalie is gemotiveerder dan ooit om af te vallen, mede omdat ze steeds meer moeite heeft om voor haar moeder Felicia te zorgen die al een jaar lang in bed ligt na een ongelukkige val.

Als Dr. Procter dat laatste hoort, komt hij zelfs op huisbezoek om Felicia te onderzoeken. Zijn conclusie is dat Felicia prima zou moeten kunnen lopen en ook een operatie nodig heeft om gewicht te verliezen. Natalie en Felicia zijn elkaars beste maatjes en gingen tot die val vaak samen op stap. Het idee dat ze dat straks weer kunnen, is een mooi vooruitzicht waar ze graag hard aan willen werken. Lukt het moedere en dochter om op gewicht te komen en zo langzaam hun leven terug te winnen? En hoe vergaat het de andere deelnemers aan dit prachtige levensreddende programma?

'Dangerously Obese', vanaf maandag 15 december om 20.30 uur op TLC.