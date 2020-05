Coronacrisis zorgt voor onzekerheid over tweede seizoen 'Love Island'

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

Deze zomer zou normaal gezien het tweede seizoen van 'Love Island' opgenomen worden. Maar door de coronacrisis zullen fans waarschijnlijk nog een tijdje moeten wachten op hun favoriete realityshow.

De Britse versie van het programma werd eerder deze week uitgesteld tot de zomer van 2021. Of dit bij de Vlaamse en Nederlandse versie ook zal gebeuren, blijft momenteel nog een vraagteken.

'Love Island' was vorige zomer een kijkcijferhit op de Britse televisie. De realityshow waarin het de amoureuze avonturen van een stel singles in een luxevilla worden gevolgd, trok bijna wekelijks 6 miljoen kijkers. Het is dus niet meer dan normaal dat een tweede seizoen van het programma op de planning stond.

Helaas gooit het coronavirus nu roet in het eten. Na lang beraad liet de Britse zender ITV2 weten dat het momenteel onmogelijk is om deze zomer het tweede seizoen van de populaire serie op te nemen. De opnames worden uitgesteld tot de zomer van 2021. Hoewel dit een financiële domper is voor de zender, wil ITV2 de veiligheid van de medewerkers en kandidaten vooropplaatsen: 'We vinden het heel jammer voor de fans van de show, maar veiligheid is onze voornaamste bezorgdheid. 'Love Island' keert in 2021 sowieso terug, en beter dan ooit.'

Deze beslissing heeft mogelijks ook invloed op de Vlaamse en Nederlandse versie van de realityreeks. Normaliter zouden SBS en RTL deze zomer starten met de opnames van het tweede seizoen, maar de begindatum hiervan is momenteel dus nog onzeker. Woordvoerster Barbara Salomon van SBS Belgium laat in Het Laatste Nieuws weten dat week per week geëvalueerd wordt welke opties mogelijk zijn. Gelukkig voor de fans beloven beide zenders wel dat er effectief een tweede seizoen van 'Love Island' komt: 'We zijn nog steeds van plan om een tweede seizoen te maken, maar voorlopig is het onduidelijk wanneer dat zal kunnen. Omdat we sterk in dit format geloven, evalueren we en bekijken we alle opties elke week opnieuw. We kijken er erg naar uit om nieuwe 'Love Island'-avonturen terug in Vlaanderen en Nederland te brengen.'

Bron: Het Laatste Nieuws