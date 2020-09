Bibi speelt hoofdrol in nieuwe Nederlandse Nickelodeon serie 'Creator Camp'

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Vanaf maandag 26 oktober is het tijd voor een gloednieuwe Nederlandse show op Nickelodeon! 'Creator Camp' draait om vijf jonge talenten die worden toegelaten tot een exclusief talentenkamp waar de leerlingen alles leren op het gebied van social media tot zang, dans, craften, acteren, editen en componeren.

De jonge studenten verblijven de gehele vakantie op het terrein en werken daar aan hun online skills. De groep werkt samen aan opdrachten en brengt veel tijd met elkaar door. Dit zorgt echter ook voor uitdagingen; worden ze vrienden of verschillen ze toch teveel van elkaar?

In 'Creator Camp' volgen we Felice, Saar, Zef, Asha en Cas. Zij zijn toegelaten tot het exclusieve kamp en hebben alle vijf een ander talent wat zij op het kamp willen ontwikkelen. Dyanthe Willems, leider van het kamp, stoomt samen met haar team van professionals de talenten klaar tot digital creators. Zij zal hierbij worden geholpen door meerdere bekende gezichten die gastlessen zullen verzorgen op het kamp, zoals bekende influencers, zangers en meer.

Naast de uitdagingen van het kamp, krijgen de vijf talenten ook te maken met de eigenzinnige dochter van de eigenaar van het terrein. Vicky, die wordt gespeeld door Bibi, is ontzettend creatief en getalenteerd, maar mag van haar vader, gespeeld door Edo Brunner, niet meedoen aan het kamp. Vicky wil echter haar best doen om hem te overtuigen van haar talent. Gaat dit haar lukken? En wat beleven de andere 5 talenten nog meer op het kamp? Dit alles zie je vanaf maandag 26 oktober op Nickelodeon in 'Creator Camp'!

Cast:

Bibi - Vicky

Liam van Pul - Cas

Lonneke van Krimpen - Saar

Roosmarijn Otten - Felice

Sami Ballafkir - Zef

Shanaya Dap - Asha

Cynthia de Graaff - Dyanthe

Edo Brunner - Marko

Lynn Tackaert - Lesley

Beau Jones - Dean

Mea-Ly Verhoef - Kim

'Creator Camp' is vanaf 26 oktober elke maandag t/m donderdag om 19.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen. Iedere week schuift een andere bekende Nederlander of Vlaming aan voor een gastrol in de serie. Wie dit zijn, wordt later bekendgemaakt.