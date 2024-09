Beate uit 'De Bachelor' schuift aan bij 'Eating With My Ex: Going Dutch'

Aankomende vrijdag gaat Beate ('De Bachelor') nog n keer met haar Amerikaanse ex Scott om tafel. Vlk na hun breuk deed Beate mee aan het datingprogramma 'De Bachelor' en dit zit Scott nog altijd goed dwars.

Ook zien we hoe Faisel ('Good Luck Guys') weer de confrontatie aan gaat met zijn ex Kenzy. Toen Kenzy tijdens de relatie aangaf in transitie te gaan van man naar vrouw, vond Faisel dat toch lastiger dan in eerste instantie gedacht. De emoties lopen hoog op aan tafel, zelfs zo hoog dat de glazen over de tafel vliegen...

Beate & Scott

Beate kennen we natuurlijk allemaal van haar optreden in het datingprogramma 'De Bachelor'. Daar zagen we al dat Beate vindt dat een man best een beetje moeite mag doen en een vrouw het hof moet maken. Dat was precies wat haar Amerikaanse ex Scott in het begin van hun relatie dan ook deed. De twee leerden elkaar een aantal jaar geleden kennen tijdens een cruise. Scott was direct 'head over heels' toen hij de Beate zag en maakte er werk van haar volledig voor hem te winnen. Met succes! Want de twee bleven elkaar zien en Scott vloog vaak over naar Nederland om bij zijn Beate te zijn. Op haar beurt vloog Beate ook vaak naar het zonnige Californië om bij Scott te zijn, maar voor deze vliegtickets - naast nog veel andere dingen - moest Scott wel altijd zijn portomonee trekken. Dat begon bij Scott wel wat te wringen en op het gegeven moment laat hij Beate dan ook weten geen nieuw ticket voor haar te willen betalen zodat zij met Thanksgiving bij hem kon zijn. Beate was woest en er ontstond zoveelste grote ruzie tussen beiden. Uiteindelijk loopt hun relatie op de klippen, maar pas heel kort nadat er een definitieve punt achter is gezet verkondigd Beate mee te gaan doen aan een datingprogramma. Scott kan zijn oren niet geloven en is hier tot de dag van vandaag nog boos over.

Aan de 'Eating With My Ex-'tafel confronteert hij haar met dit feit, maar stelt hij onder andere ook de vraag 'was je met mij voor mijn geld of echt voor mij?' wat behoorlijke cringeworhty-momenten oplevert...

Faisel & Kenzy

Faisel en Kenzy hadden al een paar jaar een hele fijne relatie toen Kenzy liet weten in transitie te gaan van man naar vrouw. Faisel stond helemaal achter haar en liet weten er tijdens dit proces voor Kenzy te zijn. Uiteindelijk vond Faisel dit toch wat lastiger dan gedacht aangezien hij een gay man is die op mannen valt. Hij vond het alleen lastig om dit eerlijk aan te geven en begon Kenzy steeds meer te vermijden om niet de confrontatie aan te moeten gaan. Maar naast het vermijden bleek Faisel er ook contact op na te houden met andere mannen en kreeg Kenzy uiteindelijk zelfs beeldmateriaal onder ogen van Faisel met een ander in bed. Toen Kenzy hem hiermee confronteerde mondde dit uit in een ruzie van ongekende proporties. Wanneer Kenzy deze confrontatie aanhaalt aan de 'Eating With My Ex'-tafel wuift Faisel het weg en laat weten dat voor hem de relatie toen al zodanig was verwaterd dat het niet als bedrog gezien kan worden. Voor Kenzy is de relatie eigenlijk nooit officieel beëindigd en des te pijnlijker vindt zij dan ook hoe Faisel nu op haar reageert. Wanneer de bom tussen de twee écht barst tijdens het gesprek breekt de hel los en vliegen de glazen over tafel. Kenzy stormt weg en laat een beduusde - en doorweekte - Faisel achter. Kan het gesprek hierna nog wel afgemaakt worden?

'Eating With My Ex: Going Dutch', elke vrijdag op HBO Max.