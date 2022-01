Amazon Studios lanceert vrijdag wereldwijd 'The Tender Bar'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'The Tender Bar' vertelt het verhaal van J.R. (Sheridan), een vaderloze jongen die opgroeit in de schaduw van een bar waar de barman, zijn oom Charlie (Affleck), de scherpste en kleurrijkste is van een hele reeks eigenzinnige en demonstratieve vaderfiguren.