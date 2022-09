'90 Day Fiance: Happily Ever After' vanaf vrijdag op TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

Een nieuw spraakmakend seizoen van '90 Day Fiancé: Happily Ever After' volgt de levens van zeven internationale koppels nadat ze eindelijk getrouwd zijn of op het punt staan dat te doen. Het blijkt niet bij iedereen altijd rozengeur en maneschijn te zijn.