Zo volg je Euro 2020 en onze Rode Duivels bij Sporza

De Rode Duivels zijn klaar voor het échte werk. Eindelijk Euro 2020! Maar hoe volg je onze Rode Duivels de volgende weken tijdens het EK Voetbal? Bij Sporza zit je op de eerste rij. Een overzicht!

Een maand lang zijn we zoet met in totaal 51 wedstrijden, te beginnen bij de openingsmatch op vrijdag 11 juni. In 'Villa Sporza', onder de VRT-toren, staat alles in het teken van het EK, met uiteraard extra aandacht voor de Rode Duivels. Na de uitschakeling in de kwartfinales op het EK in 2016 en de derde plaats op het WK in 2018, mogen we dromen van de Europese titel. In de groepsfase nemen de Rode Duivels het op tegen Rusland (zaterdag 12 juni), Denemarken (donderdag 17 juni) en Finland (maandag 21 juni).



Tot aan de Tour is Maarten Vangramberen in 'Villa Sporza' gastheer voor de omkadering bij de namiddag- en de vooravondmatchen. Karl Vannieuwkerke neemt de avondwedstrijden voor zijn rekening en vervangt Maarten vanaf de start van de Tour. Karl blijft in 'Villa Sporza' tot en met de finale van het EK voetbal, op zondag 11 juli in Londen. Er staat opnieuw een veelzijdige ploeg voetbalanalisten klaar om de matchen bij Maarten en Karl te analyseren. Dat zijn onder anderen Jan Boskamp, Imke Courtois, Mo Messoudi, Heleen Jaques, Tomasz Radzinski, Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Franky Van der Elst.



Alle wedstrijden van de Rode Duivels kan je bekijken op Eén, net als alle wedstrijden om 15.00 en 21.00 uur. De matchen van 18.00 uur worden live uitgezonden op Canvas. De wedstrijden van de Rode Duivels vormen hierop een uitzondering, want die zullen, ongeacht het uitzenduur, te zien zijn op Eén. Op televisie zijn Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Filip Joos, Peter Vandenbempt, Stef Wijnants en Geert Heremans de commentatoren van dienst. Bert Sterckx, Peter Vandenbempt, Tom Boudeweel en Geert Heremans verzorgen het wedstrijdcommentaar op de radio. Eddy Snelders is co-commentator en analist voor de Rode Duivels. Karl Vannieuwkerke en zijn gasten leggen de voetbaldag elke avond neer met 'Villa Sporza' op Eén.



'Sporza Radio' en 'De Tribune'

Op Radio 1 gidsen presentatoren Tom Vandenbulcke, David Naert, Steffy Merlevede en Niels Van Duyse iedereen door de voetbaldag. Ook een vaste afspraak is de dagelijkse podcast De EK-Tribune. In 'Sporza EK' en 'De Wereld Vandaag' geven Steffy Merlevede en Ruth Roets vanaf 15.00 uur een blik op het voetbal en de dagelijkse actualiteit. Vanaf 19.00 uur zijn alle ogen gericht op het EK voetbal.



Online

Ook op sporza.be vind je de klok rond het laatste nieuws over het EK, met onder meer liveverslaggeving, livestreams en op Facebook livegesprekken. Het hoeft niet bij supporteren te blijven, want dit jaar kan iedereen opnieuw zijn favoriete ploeg samenstellen in de EK Manager. Stel een team samen en verdien punten op basis van de prestaties van de spelers van je team. De pronostiektool is er voor iedereen. Je kan er pronostikeren op alle wedstrijden van het EK binnen een vriendengroep. Ten slotte blijf je met de Sporza Voetbalapp tot in detail op de hoogte van de gebeurtenissen op het EK. Inclusief pushmeldingen over de Rode Duivels.