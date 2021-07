Zo volg je de Olympische Spelen Tokio live bij Sporza

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus is het tijd voor de langverwachte Olympische Spelen in Tokio. Met een tijdsverschil van zeven uur is het net als vijf jaar geleden rekenen geblazen om onze Belgische sporters live aan het werk te zien, maar bij Sporza zit je de klok rond op de eerste rij.

Maarten Vangramberen leidt 's nachts iedereen vanuit Tokio doorheen de belangrijkste sportcompetities in 'Tokio Live'op Eén, met uiteraard speciale aandacht voor onze landgenoten. 's Ochtends neemt Frank Raes het even van Maarten over. In een ontbijtprogramma ontvangt hij elke dag enkele boeiende gasten. Aansluitend bundelt Catherine Van Eylen het belangrijkste sportnieuws in 'Studio Tokio', waarna Imke Courtois in 'Tokio Live' de focus opnieuw naar de liveverslaggeving verlegt.

's Middags, aan het einde van Het journaal, brengt Catherine Van Eylen opnieuw het vaste olympische nieuwsblok 'Studio Tokio'. Aster Nzeyimana neemt daarna de fakkel over voor 'Tokio Live' in de namiddag. Aanvullend op het avondjournaal is 'Studio Tokio' er opnieuw. Dan vat Ruben Van Gucht het belangrijkste sportnieuws vakkundig samen. De dag wordt elke avond afgesloten met een olympische talkshow met Karl Vannieuwkerke als gastheer. Vanuit Oostende zal hij met 'Van Hier tot in Tokio' de olympische dag afronden.



De Olympische Ochtend en Sporza Tokio op Radio 1

Ook op de radio kan je de Olympische Spelen uiteraard van nabij volgen. Radio 1 zet vanaf zaterdag 24 juli de dag in met 'De Olympische Ochtend', tussen 6.00 en 9.00 uur. Duo-presentatie is tijdens de week in handen van Ruth Joos/Gert Geens en Michaël Van Droogenbroeck/Steffy Merlevede. In het weekend hoor je Jan Van Delm en Gert of Steffy. Van 13.00 tot 17.00 uur is er in 'Sporza Tokio' met Tom Vandenbulcke opnieuw sport, met rechtstreekse verslaggeving, interviews, reportages en analyses. Net zoals tijdens het EK voetbal is er ook een dagelijkse podcast: 'De Olympische Tribune'. De vaste maandagafspraak met 'De Tribune' blijft ook tijdens de Spelen behouden.



Vuurdoop en Sporza@school

Op sporza.be brengen drie extra livestreams nog meer actiebeelden uit Tokio. Uiteraard is alles ook te volgen met live updates in tekstvorm. Om nog beter mee te zijn, worden de hoogtepunten dagelijks gebundeld en steekt ook de Sporza-app in een nieuw jasje. Tijdens de Spelen lanceert Sporza ook een speciale Olympische Spelen-nieuwsbrief. Een service om je elke ochtend op de hoogte te houden van de actie van de voorbije nacht. Zo kom je telkens te weten welke Belgen er die dag in actie komen. De videoreeks 'Vuurdoop', met Belgische debutanten op de Spelen, dompelt je in aanloop naar de Spelen al volledig onder in de olympische sfeer. Met zeilster Emma Plasschaert, hockeyspeler Victor Wegnez, basketbalspeelsters Kim en Hanne Mestdagh, hardloper Isaac Kimeli, hordeloopster Hanne Claes en judoka Jorre Verstraeten. En ook het klaslokaal 'Sporza@school' opent weer zijn deuren.



Commentatoren

Sporza-commentatoren in Tokio voor de Olympische Spelen:





Atletiek: Kris Meertens & Marc Willems (televisie) en Bert Sterckx (radio)

Zwemmen: Stef Wijnants & Sidney Appelboom (televisie) en Dirk Gerlo (radio)

Baanwielrennen: Renaat Schotte (televisie)

Basketbal: Christophe Vandegoor & Kris Meertens (televisie)

Gymnastiek: Inge Van Meensel & Dirk Van Esser (televisie)

Hockey: Eddy Demarez & Pascal Kina (televisie)



Verschillende sporten worden vanuit Brussel becommentarieerd. Zo ook de tijdrit en wegrit in het wielrennen, met de tandem Michel Wuyts en José De Cauwer bij de mannen en Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix bij de vrouwen. Daarnaast zijn er in de loop van de dag nog heel wat specialisten te gast in de verschillende programma': sporters en ex-sporters, zoals Hans Van Alphen, Pieter Timmers, Sven Decaesstecker, Evy Van Acker, Michèle George en Dirk Van Tichelt.



Paralympische Spelen

Vanaf dinsdag 24 augustus kan je bij Sporza ook de Paralympische Spelen op de voet volgen. De openings- en slotceremonie worden live uitgezonden en er is een dagelijks magazine met uitgebreide samenvattingen, reportages en portretten. Waar mogelijk probeert Sporza ook een aantal wedstrijden met Belgische medaillekandidaten live aan te bieden, in atletiek, tennis en wielrennen.