Zo klinkt Joe dit najaar! Klaar voor de grootste ochtendshow tot 12u?

Met tot nu toe ongeveer 150.000 bezoekers sluit de eerste editie van het Joe Summer Island nu maandag 15 augustus de zomer aan zee af. De dag nadien, op dinsdag 16 augustus, vliegt het dj-team het nieuwe radioseizoen ‘22-’23 in. Doorheen de week zorgt Joe voor een ‘XXL-ochtend’ vol happy vibes en houden maar liefst twee dj-duo’s de luisteraars gezelschap. Na de ochtendshow met Sven Ornelis en Anke Buckinx boordevol nieuwe rubrieken zoals ‘De Mottobende’ en ‘Het Kwartier Plezier XL’, presenteren Heidi Van Tielen en Bart-Jan Depraetere elke werkdag het gloednieuwe programma 'Soulmates'. Ook de namiddag en het weekend staan dit najaar voor een mix van verrassende nieuwigheden en vertrouwde sterkhouders.



Sven & Anke vullen de ochtend samen met heel wat vrienden van de show

Vertrouwde ochtendstemmen Sven en Anke zorgen dit seizoen opnieuw voor de plezantste ‘goeiemorgen’ tussen 6u en 10u. Ze staan op met de luisteraars en schotelen hun typische kijk op de actualiteit voor. In de gloednieuwe rubriek ‘De Mottobende’ delen heel wat BV’s en vrienden van de show elke dag hun levensmotto met de luisteraars. Daarnaast krijgt het Kwartier Plezier, op aanvraag van de luisteraars, een uitbreiding en wordt het omgedoopt in 'Kwartier Plezier XL'. Een dubbele ochtendboost van een half uur om mee te zingen en dansen. Op woensdag is Rik Torfs er weer bij in ‘Advocaat van de Duivel’ voor een wekelijks dilemma en ook dit seizoen zorgen verschillende artiesten met hun live muziek voor ambiance en kippenvelmomenten op de radio.



Gloednieuwe muziekshow Soulmates met Heidi en Bart-Jan

Good positive vibes de hele voormiddag lang? Daar zorgen Heidi en Bart-Jan elke weekdag tussen 10u en 12u voor in Soulmates. Het gloednieuwe duo vuurt vanaf dinsdag 16 augustus de beste soul, disco, funk en happy popsongs af op de luisteraars. “Voortaan horen de luisteraars niet één maar twee duo’s in de voormiddag bij Joe. Sven & Anke houden de luisteraars gezelschap wanneer ze uit hun bed rollen. Bart-Jan en ik zijn dan weer hun nieuwe soulmates tot aan de lunch”, vertelt Heidi. “Met bakken happy muziek zorgen we ervoor dat de voormiddag voorbij vliegt”, vult Bart-Jan aan. Het duo gaat in Soulmates ook elke week op zoek naar ‘Het Slimste Bedrijf van Vlaanderen’. Collega’s kunnen in deze dagelijkse quiz samen strijden voor de titel én een drink.



Tussen 12u en 13u blijft Heidi in de radiostudio en opent ze de ‘Joe Hitlijn’, waarin luisteraars de muziek in het midden van hun werkdag bepalen. Carl Schmitz blijft de trouwe vriend in de namiddag tot de avondspits (13u-16u).



Meezingen met de top 2000 Singalong en al dansend het weekend in met Joe Party

Aan het avondritueel van de Joe-luisteraars tussen 16u en 18u verandert niets: Vlaanderen krijgt iedere weekdag opnieuw het gezelschap van Raf Van Brussel en Rani De Coninck. De 'top 2000 Singalong', hét meezinguur van de dag, wordt vanaf nu van maandag tot donderdag tussen 18u en 19u gepresenteerd door Alexandra Potvin. Aansluitend brengt ze tussen 19u en 21u de beste hits uit de 70’s, 80’s en 90’s.



Vragen, verhalen en dilemma’s over 'Love, Sex & Drama'? Die komen voortaan elke donderdag tussen 21u en 23u aan bod bij Joe-dj Tess Goossens en sidekick én experte Chloé De Bie. Elke vrijdag tussen 18u en 21u opent Joe-dj Jan Bosman het weekend met de beste meezingers in de 'top 2000 Singalong XL'. Met Joe Party brengt Joe de luisteraars iedere vrijdag vanaf 21u in weekendstemming met non-stop de leukste partyhits.



Enkele nieuwe programma’s in het weekend zetten de muziek op scherp. Vaste afspraak op zaterdag en zondag tussen 10u en 12u is de ‘top 2000 Stories’. Daarin brengt Lenke Van Olmen een mix van top 2000-muziek en verhalen van artiesten en luisteraars bij de songs uit de top. Zaterdag van 18u tot 22u is Alexandra Potvin te horen in 'Club Soulmates' met alleen maar funk, disco en soulmuziek. Op zondag lanceert Joe een nieuwe show ‘Joe Classic Rock’ met de grootste rockers en hun muziek uit de geschiedenis, gepresenteerd door Kris Mannaerts tussen 18u en 21u.



Dit najaar, vanaf oktober, is gloednieuwe Joe-dj Jelle Cleymans regelmatig te horen op de zender. En ook Joe-dj’s Ann Van Elsen, Evi Geysels, Anne Paulissen en Kenneth Stevens staan klaar voor een nieuw radioseizoen.

