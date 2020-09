Wolf uit 'The Masked Singer' duikt op in finale van 'The Voice Kids'

Foto: VTM © DPG Media 2020

De kijkers van 'The Voice Kids' moesten zich zonet even in de ogen wrijven tijdens de grote finale bij VTM. Wolf, één van de spectaculaire kostuums uit 'The Masked Singer', zorgde voor een suprise van jewelste en nam plaats in de coachstoel van Sean Dhondt.

Dat deed hij natuurlijk zonder een woord te zeggen. Welk bekend gezicht er achter het masker schuilgaat, blijft immers één groot mysterie.

'Hé makker, je bent een week te vroeg he!', klonk het bij Sean. 'Ik heb mijn stoel nodig, 'The Masked Singer' is pas volgende week! Schoon kostuum wel.' Wolf verscheen vanavond dus iets te vroeg op het appel, want hij is pas vanaf volgende week te bewonderen in de gloednieuwe vrijdagavondshow 'The Masked Singer' bij VTM.

'The Masked Singer', vanaf vrijdag 18 september om 20.40 uur bij VTM.