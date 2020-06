Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters coveren 'Allemaal' voor Vlaamse feestdag

Foto: Radio 2 - © VRT 2020

Radio 2 heeft een jarenlange traditie om elk jaar toe te leven naar de Vlaamse feestdag met een eigen Vlaanderen Feest-lied. Dat is dit jaar niet anders, ook al gaan de evenementen rond 11 juli niet door. Vlaanderen blijft feesten.

Daarom vroeg De Grootste Familie aan Wim Soutaer om zijn hit 'Allemaal' aan te passen aan de huidige omstandigheden, en een lied voor een coronaproof feest te schrijven.

Het refrein klinkt nu zo:

'We gaan dansen in de zon, maar komen niet te dicht. Ja, we omarmen het leven met een lach op ons gezicht. Apart, niet samen, want dat is cruciaal. Maar we genieten van het leven. Allemaal.'

Om te tonen dat iedereen viert, vroeg Radio 2 aan verschillende generaties om mee te zingen. En zo wordt het Vlaanderen Feest-lied dit jaar gezongen door Wim Soutaer, Willy Sommers, Brahim en Zita Wauters. Ze hebben elkaar nooit ontmoet tijdens het maakproces. Iedere artiest is op zijn beurt gaan inzingen bij producer Ronald Vanhuffel. Het resultaat, een echte feestplaat, is vanaf vandaag ook te koop via de gekende kanalen en beschikbaar op de streamingdiensten.

Homemade videoclip

De videoclip van de nieuwe 'Allemaal' is op zijn beurt homemade. Wim, Willy, Brahim en Zita gingen elk met hun smartphone aan de slag.

Maar er is meer: Vlaanderen Feest, de organisatie achter de 11 juli-vieringen, wil toch dat we allemaal dat feestgevoel meemaken, ook al zijn er geen grote evenementen. Daarom roept Radio 2 de luisteraars op om mee te doen en samen in hun bubbel mee te zingen met het refrein van 'Allemaal' en dit vast te leggen op video. Deze filmpjes kunnen de luisteraars vervolgens insturen via radio2.be of via de app van Radio 2. Al deze inzendingen worden gebruikt in een nieuwe clip, die op woensdag 1 juli gelanceerd wordt.

'Bene Bene 100' op 11 juli

Op de Vlaamse feestdag zelf viert Radio 2 mee met de 'Bene Bene 100', de lijst met de 100 populairste Vlaamse producties van bij ons. En dat niet alleen muzikaal, maar ook visueel. Tijdens de 'Bene Bene 100' zingen namelijk een aantal artiesten die in de top voorkomen hun eigen nummer op hun favoriete plek in Brussel. Deze unieke videoclips kan iedereen tijdens de top volgen in de Radio 2-app.

'Bene Bene 100', zaterdag 11 juli van 13.00 tot 20.00 uur op Radio 2 en via de Radio 2-app.