Week tegen Pesten van start: duiding en info op kindermaat

Foto: Ketnet - © VRT 2021

De officiële Vlaamse Week tegen Pesten ging vrijdag 5 februari van start, en Ketnet toont ook dit jaar opnieuw met allerlei programma's en initiatieven dat pesten niet oké is.

Zo roept Ketnet, samen met met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, iedereen op om vier stippen op zijn hand - en over heel Vlaanderen - te zetten. De oproep is nu al een groot succes met veel lokale acties. Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten brengt Ketnet duiding op kindermaat en krijgen de Ketnetters pakkende verhalen te horen over wat pesten teweeg kan brengen.

'Ketnet gaat al voor de negende keer de strijd aan tegen pesten. We doen dit op een laagdrempelige manier: zet 4 stippen op je hand om te laten zien dat je tegen pesten bent. Sinds de start van het initiatief is STIP IT uitgegroeid tot een vaste waarde in Vlaanderen, waarbij Ketnet kinderen wil verbinden en in beweging zetten tegen pesten', aldus Annemie Gulickx, Netmanager Ketnet.

STIP IT heeft impact op de Vlaamse kinderen

De acties van Ketnet hebben over de jaren heen ook heel wat impact gehad in het leven van Vlaamse kinderen. Zo blijkt uit een studie van de VRT Studiedienst dat maar liefst 90% van de kinderen STIP IT kent. En 68% van alle Vlaamse kinderen deed wel iets rond de Move tegen Pesten. Daarnaast gaf 47% van de bevraagde kinderen aan dat ze dankzij STIP IT aan een vertrouwenspersoon zijn durven gaan vertellen over pesten en gepest worden.

'Dat de cijfers voor pestend gedrag bij kinderen en jongeren de jongste 10 jaren sterk zijn gedaald, danken we heel zeker aan knappe, sensibiliserend campagnes die Ketnet mee op de kaart heeft gezet. Je moet de sympathie van de jeugd winnen om gevoelige thema’s bespreekbaar te krijgen en gedragsveranderingen mogelijk te maken. Ketnet vond de gepaste formules om dit te doen: de clips, de dansjes, de knap verpakte boodschap, wrappers en andere bekende gezichten die de boodschap dragen. De 4 STIPPEN zijn een regelrechte voltreffer', zegt Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Bekend Vlaanderen solidair met STIP IT

Ook bekend Vlaanderen toont zich intussen massaal solidair met de actie, onder meer Bart Peeters, de Red Flames, de cast van Thuis en Pommelien en Francisco van #LikeMe werden gespot met vier stippen op de handen.

Open en eerlijke verhalen van (on)bekend Vlaanderen

Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten kunnen Ketnetters van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari om 18.35 uur kijken naar het STIP IT-programma met Sarah Mouhamou en Nora Gharib, waarin kinderen en bekende Vlamingen hun verhaal over pesten delen. Onder meer Dempsey van Helden, Lore van Down the Road en Mathias Vergels komen vertellen hoe zij vroeger te maken kregen met pesters. Maar ook heel wat Ketnetters brengen open en eerlijk hun verhaal.

Dempsey werd als klein jongetje gepest en geïntimideerd door jongens uit zijn klas. Later begon Dempsey, als tegenreactie en om ervoor te zorgen dat hij niet weer slachtoffer werd, ook zelf een beetje te pesten. Hij zag al snel in dat er een betere manier was om dat pesten te stoppen en vanaf dan nam hij het altijd op voor anderen die gepest werden. Lore komt een gebakje uitkiezen voor haar zus Ans die het voor haar opnam en haar troostte als ze gepest werd. Op haar beurt krijgt Lore een gebakje van Eddy uit 'Thuis' omdat hij vindt dat ze zelf ook iemand is die altijd voor een goeie sfeer zorgt in de groep en iedereen die het moeilijk heeft heel goed kan troosten. Mathias Vergels is jarenlang gepest geweest door een jongen omdat hij het opgenomen had voor iemand anders die door die jongen gepest werd. Het werd zo erg dat zijn mama hem van school afhaalde.

'STIP IT', van maandag 8 februari tot vrijdag 12 februari om 18.35 uur op Ketnet, VRT NU, Ketnet.be en in de Ketnet-app.

'STIP IT'-acties over heel Vlaanderen

Na succesvolle edities vorig jaar roept Ketnet, samen met het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, kinderen, jongeren en volwassenen weer op om akkoord te gaan met de vier afspraken tegen pesten, en vier stippen (die staan voor Samen Tegen Iemand Pesten) op hun hand te zetten en daar een foto van te delen. Ketnetters worden aangemoedigd om de vier iconische stippen in het straatbeeld te verspreiden, op plaatsen waar het mag. Op Ketnet.be en in de Ketnet-app kunnen de kinderen een foto van de stippen die ze hebben gezet, uploaden op een kaart van Vlaanderen. De kaart vult zich met foto's van over heel Vlaanderen. Maar natuurlijk is er altijd plaats voor meer stippen.

Lekkers met vier stippen

Ketnetters kunnen ook dit jaar iets lekkers met vier stippen geven aan iemand die met pesten te maken krijgt, om hen zo een hart onder de riem te steken. Die oproep werd ook verspreid onder de Vlaamse bakkers: alle bakkers in Vlaanderen doen mee met de STIP IT-actie en bieden gebakjes met 4 stippen aan in hun etalage. Ketnet werkt hiervoor samen met de Federatie van Bakkers Vlaanderen.

Ketnet sensibiliseert ouders voor cyberpesten

Tijdens De Vlaamse Week tegen Pesten lanceert Ketnet ook een campagne om ouders te sensibiliseren voor cyberpesten. Pesten wordt steeds minder zichtbaar. Online kan het blijven doorgaan. Dag en nacht. Daarom maakt Ketnet een opvallende en emotionele campagne waarin dit fenomeen wordt aangekaart. Zo nodigt Ketnet ouders, leerkrachten, vertrouwenspersonen,... uit om over pesten te praten met kinderen.

De Vlaamse Week tegen Pesten

De Vlaamse Week tegen pesten is een jaarlijks weerkerend initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet en WAT WAT. De Vlaamse week tegen pesten wordt telkens georganiseerd in de week voorafgaand aan de krokusvakantie, dit jaar van vrijdag 5 februari tot vrijdag 12 februari. Kinderen, leerkrachten, scholen, jeugdbewegingen, sportverenigingen... zetten allemaal hun beste beentje voor om pesten een halt toe te roepen. Die week gaat er extra aandacht naar al deze waardevolle initiatieven. Via de organisatie van de Vlaamse Week tegen Pesten biedt het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten alle betrokkenen een platform om hun initiatieven aan de buitenwereld te tonen.