Wat als je vier bekende bakklunzen in de 'Bake Off' tent loslaat? - VIDEO

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

Speciaal voor Kerstmis verrijst de witte 'Bake Off'-tent opnieuw. Wim Opbrouck nodigt deze keer Tine Embrechts, Jeroom, Cath Luyten en Ben Segers uit om een gezellig robbertje te bakken. Ze hebben weinig patisserie talent maar des te meer goesting.

Het sneeuwt niet - de zon schijnt zelfs verdacht hard - maar dat laten de vier niet aan hun hart komen. 'Ik ben blij om hier te zijn, ik hou van Kerst en de sfeer errond', vertelt Tine Embrechts. 'Ik draai al maanden van tevoren kerstmuziek', zegt Cath Luyten. Ook Jeroom heeft er zin in: 'Een Kerst zonder Elodie dit jaar. Ik vind het wel eens leuk, zo’n witte Kerst.'

Twee opdrachten schotelt de jury hen voor. De eerste is binnen de tijd een kerststronk op tafel toveren aan de hand van een recept. 'Ik heb geen stronkervaring. Ik weet zelfs niet hoe dat er in het echt uitziet', zegt Tine. 'Ik ben een stronkmaagd', bevestigt ook Ben Segers. Cath duikt iets te diep in de groene kleurstof en staat te bakken met groene lippen en tong. 'Het wordt salmonella met Kerstmis, vrees ik. Precies Tsjernobyl!'

De BV’s worstelen met keukenrobots, scherpe messen, ovens en elkaar. Jeroom steelt de zelfgemaakte confituur van Cath en Ben Segers zegent de tentvloer met een extreem loperige versie van knalgroene biscuitdeeg.

De tweede proef is er eentje die de bakkers zelf hebben voorbereid. De jury verwacht een koekjesspektakel dat toont wat kerst voor hen betekent.

Cath maakt een koekjestaart zoals haar 99-jarige grootmoeder ze nog steeds maakt. Tine bouwt een kerk met een zingend nonnenkoor. 'Als tiener zong ik elke Kerst de middernachtmis.' Ben Segers’ kerstfeesten draaiden rond het bekijken van de vakantiedia’s. Daarom bakt hij een vakantiefoto na waar zijn 7-koppige gezin op prijkt.

Jeroom maakt 'De kerststal op tweede kerstdag'. 'Het is de dag nadat Maria en Jozef vertrokken zijn met de baby. De os en de ezel blijven achter en eten van een placenta van sponscake.'

Welke BV kan met zijn kerststronk en koekjesspektakel de jury imponeren. Welke bakker maakt deze Kerstdag nog mooier en mag zich de Beste Kerstbakker noemen?

Hitte

De opnames van deze kerstaflevering gingen door op de warmste dag van de eeuw. Met temperaturen ver boven de veertig graden stookten de BV's hun ovens op om er kerststronken en kerstkoekjes in te bakken.

De 'Bake Off'-tent bleek zelfs met alle koudekanonnen onmogelijk te koelen, de verlichting viel halverwege de dag uit wegens de extreme hitte in de nok, cast en crew werden tussen de opnames door de productie permanent voorzien van water, natte handdoeken recht uit de vriezer en voetbadjes. Een hels karwei, maar een warm Kerstfeest was het zeker.

En wat gebeurde daar nu nog allemaal achter de schermen?

'Kerstspecial Bake Off Vlaanderen', woensdag 18 december om 20.35 uur op VIER.