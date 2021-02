Wat als je eerste date minstens 24 uur duurt? 'Blijven Slapen' nieuw op VTM 2!

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Maakt de liefde meer kans als je ruim de tijd krijgt om elkaar écht te leren kennen? Het nieuwe dagelijkse datingprogramma 'Blijven Slapen' neemt de proef op de som en laat Vlaamse singles minstens 24 uur met hun potentiële partner samenleven: van breakfast tot bed.

Ze laten iedereen meekijken in misschien wel het belangrijkste moment van hun leven: de ware liefde vinden. De liefde spat van het scherm tijdens het Valentijnsweekend, want de startaflevering van 'Blijven Slapen' is op Valentijn, zondag 14 februari, na het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd simultaan te volgen bij VTM en VTM 2 om 21.30 uur. Na de eerste aflevering worden de VTM 2-kijkers diezelfde avond meteen op een tweede aflevering getrakteerd bij VTM 2. Nadien is het nieuwe datingprogramma van zondag tot en met dinsdag om 21.35 uur te zien bij VTM 2.

'Je zit hier echt 24 uur bij elkaar en je moet je bezighouden met twee. Ik ben al rechtuit, maar zij is gewoon iemand waarbij het knal, bam, bats is. Ze heeft een temperamentje en verbloemt niets. Net hebben we gekust, want ik moest testen of ze goed kust natuurlijk. En ik moet zeggen: hallo kroket', aldus de 47-jarige Mario, die met de 33-jarige Monique zal 'Blijven Slapen'.

Bekijk hier de eerste beelden van 'Blijven Slapen':

Heel wat singles van alle leeftijden uit Vlaanderen gaan op hun eerste date meteen samenwonen in één van de twee luxueuze huizen van 'Blijven Slapen', waar werkelijk álles aanwezig is om de liefde een handje te helpen. Van binnen- en buitenzwembaden en hot tubs, tot een tennisbaan en een koelkast vol lekkers om samen te koken en te klinken op het vinden van de liefde. Badend in luxe nemen de singles ruim de tijd om elkaar beter te leren kennen tijdens de eerste, unieke slow date van 24 uur.

Slaat de vonk onmiddellijk over? Of eist het samenwonen al meteen zijn tol? Na 24 uur beslissen de koppels zelf of ze willen blijven of vertrekken. Ze kunnen hun verblijf verlengen tot maximum vier dagen en nadien hun romantisch avontuur verderzetten in het echte leven. Maar ze moeten eerst één keer 'Blijven Slapen'.

'Blijven Slapen', Start op Valentijn, zondag 14 februari om 21.30 uur met een dubbelaflevering bij VTM 2.