Wanneer zie je de seizoensfinale van 'Thuis'?

'Thuis' houdt er dit seizoen een paar weken vroeger dan normaal mee op. De seizoensfinale van het huidige seizoen zie je op vrijdag 11 juni, dat schrijft Het Nieuwsblad.

Je kon bij TVvisie al lezen dat Eén zich stilaan opmaakt voor een drukke sportzomer. Op 12 juni start het EK voetbal. Dus is besloten om 'Thuis' al op vrijdag 11 juni zijn jaarlijkse ontknoping te laten beleven. Daarna kan het publiek genieten van voetbal, de Olympische Spelen én de Ronde van Frankrijk.

Wie 'Thuis' volgt heeft het al even in de gaten, er wordt al een hele tijd opgebouwd naar de clifhangers van het jaar. Waar zit Jacques? Komt het nog goed tussen Kobe en Paulien en hoe loopt het af met Nina en Yasmine? Komt Leo ongeschonden uit het verhaal? En wat met Bob en Tamara, wat gebeurt er nog in Bar Madam, worden Emma en Lowie een écht koppel? Veel verhalen die een antwoord moeten krijgen... Je ziet het op 11 juni in de seizoensfinale van 'Thuis' op Eén. Alle inhouden van 'Thuis' op een rij?

Bron: Het Nieuwsblad