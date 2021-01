Waarom dwaalt ex-marinecommandant Maurice nog rond na zijn dood? 'Beau Séjour' is terug!

Foto: Eén/VRT - © Frank Devos/De Mensen 2021

Nadat heel Vlaanderen overstag ging voor het eerste seizoen van 'Beau Séjour' - en de reeks ook internationaal hoge toppen scheerde - kunnen kijkers zich klaarmaken voor opnieuw een brok spanning en mysterie op zondagavond, want vanaf 31 januari is het tweede seizoen van de reeks te zien op Eén.

De fictiereeks van productiehuis De Mensen draait deze keer rond een gewezen marinecommandant, speelt zich af in Zeebrugge, en kent een topcast met naast Gene Bervoets in de hoofdrol ook Lize Feryn, Emilie De Roo, Katelijne Verbeke, Greet Verstraete, Tom Vermeir, Sam Louwyck, Titus De Voogdt en Janne Desmet. Het scenario is geschreven door Sanne Nuyens ('Beau Séjour', 'De Twaalf') en Roel Mondelaers ('Welp', 'Plan Bart') naar een idee van Bert Van Dael ('Beau Séjour', 'De Twaalf'). Regisseurs zijn net als bij het eerste seizoen Nathalie Basteyns ('Façades', 'Clan') en Kaat Beels ('Tabula Rasa', 'Façades', 'Clan').

Het ijzersterke concept van het eerste seizoen van 'Beau Séjour' blijft onveranderd: ook deze keer volgen de kijkers een hoofdpersonage dat als dode zijn eigen overlijden onderzoekt om te achterhalen wat er precies gebeurd is. In dit tweede seizoen wil Maurice Teirlinck te weten komen waarom hij hier nog steeds ronddwaalt en niet in vrede mag rusten. Is hij nog hier om een reden? Het verhaal van het nieuwe seizoen speelt zich af in een volledig nieuwe omgeving met nieuwe personages en een andere verhaallijn. De plaats delict dit seizoen? Die heet nog steeds Beau Séjour, alleen is dat nu niet de naam van een hotel maar van een zeilboot.

Gene Bervoets (Maurice Teirlinck): 'Als acteur word je maar enkele keren in je carrière met een script geconfronteerd waarvan je denkt: dit is het. In 'Beau Séjour' klopt alles. Het schitterend originele idee van het eerste seizoen is zo uitgepuurd dat het een andere dimensie krijgt in deze nieuwe reeks. Het is letterlijk larger than life. Het personage van Maurice is om je duimen en vingers van af te likken. Alles zit erin: het is een zoektocht vol drama, humor, liefde en passie naar de sterfelijke mens, naar jezelf. Deze rol was voor mij een oefening in, en een poging tot verdwijnen. Ik hoop dat ik daarin geslaagd ben.'

Olivier Goris, netmanager Eén: 'Bij de eerste reeks van 'Beau Séjour' voelden we meteen dat we iets uniek in handen hadden. Een ijzersterke cast, een schitterende sfeerschepping en een verhaal dat we hier in Vlaanderen nog niet eerder hadden gezien. We kijken dan ook geweldig uit naar dit tweede seizoen, dat volledig op zichzelf staat met een gloednieuw verhaal en andere gezichten, maar diezelfde ijzersterke ingrediënten heeft. Het is opnieuw een heel straffe reeks geworden, waar het elke zondagavond naar uitkijken wordt.'

Pieter Van Huyck (producent, De Mensen): 'Het is fantastisch dat we met nagenoeg hetzelfde team konden verder bouwen aan de wereld van 'Beau Séjour'. Deze keer is de 'Beau Séjour' een zeilboot. Maar de hoofdingrediënten zijn gebleven: ontroering, spanning en een heel eigen sfeer qua beeld en geluid. We zijn ook trots dat we kunnen aankondigen dat naast Eén ook ARTE in Frankrijk en Duitsland en NPO in Nederland de reeks zullen uitzenden.'

Beau Séjour werd gemaakt door productiehuis De Mensen voor Eén, in coproductie met Column Film en Gardner and Domm, met de steun van het VAF Mediafonds, het programma Creatief Europa - MEDIA van de Europese Unie, de Netherlands Film Production Incentive en de Tax Shelter maatregel van de Federale Overheid en met de medewerking van City Film Office Visit Bruges van Stad Brugge en de Belgische Marine. De internationale distributeur is LS Distribution (Mediawan group).

Het verhaal

Wanneer oud-commandant van de Marine Maurice Teirlinck (Gene Bervoets) zijn eigen lichaam aan de mast van zijn zeilboot 'Beau Séjour' ziet bengelen, is het meteen duidelijk dat er iets vreemd aan de hand is. Door de heftige storm slaat hij van boord en verdwijnt hij in de kolkende, zwarte zee. Maurice wordt drijfnat wakker op het strand en merkt dat niemand hem kan horen, noch zien. Even later verneemt hij dat hij dood is – zelfmoord. Hij dwaalt hier echter nog rond als een soort levende dode. Maar waarom? Dat zijn familie hem liever kwijt dan rijk is, blijkt uit hun achteloze, soms ronduit koude reacties op zijn dood.

Maurice kan zich niets herinneren van de bewuste nacht. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord zou plegen. Bovendien blijken een aantal zaken in het dossier van de politie niet te kloppen. Dus hij gaat op onderzoek. Zo leert hij zijn kleinzoon Jasper (7) kennen – die hem blijkbaar wél kan zien. En zo duiken er stelselmatig nog een aantal andere ‘zieners’ op in Maurices nieuwe leven.

Het lijkt voor Maurice alsof hij nu een tweede kans heeft gekregen om zijn fouten terug goed te maken. Hij probeert de plooien terug glad te strijken met zijn familie, die hem veracht voor wat er zeven jaar geleden is gebeurd. Intussen wordt het steeds duidelijker dat zijn dood niet verlopen is zoals de politie vermoedt en er komen verschillende mogelijke betrokkenen in het vizier. Maurice hoopt de zaak op te lossen, en zo voor altijd rust te vinden.

Aflevering 1: De storm (31/01)

Gewezen marinecommandant Maurice ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van zijn zeilboot 'Beau Séjour”' Wanneer hij drijfnat wakker wordt op het strand merkt hij dat niemand hem kan horen of zien. Hij dwaalt hier nog rond als een soort levende dode. Maar waarom?

'Beau Séjour', vanaf 31 januari elke zondag om 20.45 uur op Eén en via VRT NU.



