VTM zoekt kandidaten voor nieuw spelprogramma

Beschik jij over een goede mensenkennis? Is jouw buikgevoel altijd juist? Laat jouw intu´tie jou nooit in de steek? Dan zoekt VTM jou voor een nieuw spelprogramma!

Schrijf je nu in voor een nieuw spelprogramma op VTM en wie weet maak jij binnenkort kans op een mooie geldprijs. Aanmelden kan HIER.