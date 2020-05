VTM NIEUWS volgt veiligheidsraad over coronacrisis op de voet

Morgen, woensdag 6 mei, komt de Veiligheidsraad opnieuw samen om beslissingen te nemen over winkels, marktkramen en sportcompetities. VTM NIEUWS volgt dit uiteraard op de voet met verschillende nieuwsuitzendingen.

HLN LIVE begint met livestreamen bij de start van de Nationale veiligheidsraad om 8.30 uur. Zodra de persconferentie start, zal Freek Braeckman de reguliere programmatie onderbreken met een extra nieuwsuitzending via VTM, VTM GO en HLN LIVE. Professor Epidemiologie Pierre Van Damme geeft uitleg in de studio en ook de allereerste reacties van leden uit de Veiligheidsraad komen aan bod.

In het VTM NIEUWS van 19.00 uur beantwoordt Stef Wauters met de hoofdpersonages alle vragen van de kijkers. Onder andere viroloog Marc Van Ranst, Vlaams Minister-President Jan Jambon, Vice-Premier Alexander De Croo en Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, zijn te gast. VTM NIEUWS brengt ook extra duiding bij de beslissingen van de Veiligheidsraad en bespreekt wat die heel concreet voor iedereen betekenen.

De late update van VTM NIEUWS volgt uitzonderlijk al om 21.30 uur, waarbij Stef Wauters dieper ingaat op enkele beslissingen. Dat doet hij onder meer met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en CEO van JBC Bart Claes. De geplande aflevering van 'Spitsbroers' volgt aansluitend op de VTM NIEUWS Update, omstreeks 22.05 uur.