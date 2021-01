VTM maakt programma met productiehuis van Bart De Pauw

Foto: Eén - © VRT 2016

De quiz die Mathias Coppens dit voorjaar gaat presenteren op VTM wordt een productie van Koeken Troef!. Dat is het productiehuis van Bart De Pauw. Zo lezen we in Het Laatste Nieuws.

VTM deed nog niet eerder beroep op het bedrijf van De Pauw. De quiz met Mathias Coppens dit voorjaar, wordt hun eerste gezamenlijke wapenfeit. Naar verluidt zou De Pauw zelf niet bij de productie betrokken zijn. Koeken Troef! is goed thuis in het maken van een quiz. Het tekent al jaren voor het enorm succesvolle 'Twee tot de Zesde Macht' op Eén. Die wordt tegenwoordig gepresenteerd door Jeroen Meus.

Bart De Pauw zit momenteel middenin een rechtszaak tegen hem. Hij wordt door dertien vrouwen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Onder hen ook bekende gezichten als Maaike Cafmeyer en Liesa Naert.

VTM stelt maandag de voorjaarsprogrammering voor. Dan weten we wanneer de nieuwe quiz op tv zal te zien zijn.



Lees ook: