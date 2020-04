VTM komt in april met nieuwe reeksen van 'Groeten Uit' en 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

Foto: VTM © DPG Media 2020

In tijden van corona blijft VTM de kijkers niet alleen informeren, maar zet de zender ook volop in op entertainment. Vanaf dinsdag 21 april is 'Groeten Uit' terug met een verse lading bekende gezichten die samen met hun gezin teruggaan in de tijd. Vanaf donderdag 23 april serveert VTM een stevige dosis humor in het tweede seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'.

De twee nieuwe reeksen volgen de Battles van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op, want na de laatste Battle op donderdag 16 april gaat het programma even in pauze omdat de opnames van de Mijn Restaurant-fase tijdelijk zijn opgeschort door het coronavirus.



Samen met het eerder aangekondigde nieuwe programma 'LEGO MASTERS' dat nu zaterdag 11 april om 20.25 start en waarin Kürt Rogiers op zoek gaat naar dé LEGO MASTER van de Lage Landen, worden er de komende weken dus al zeker drie nieuwe programma’s op de kijkers losgelaten bij VTM.



Nieuwe afleveringen 'Groeten Uit'

An Lemmens stuurt in de nieuwe afleveringen van Groeten Uit opnieuw een reeks bekende Vlamingen terug naar het nostalgische jaar waarin ze 12 waren. Sergio Quisquater mag de spits afbijten op dinsdag 21 april om 20.35 en keert samen met zijn vrouw en kinderen terug naar 1977. Ze worden ondergedompeld in een huis dat volledig ingericht is zoals toen en ook aan muziek, gadgets, outfits, kapsels en tv-programma’s is gedacht. Dat levert bijzondere verhalen, anekdotes en soms zelf lachwekkende situaties op... Verder stappen ook Erika Van Tielen samen met haar kinderen en zus Heidi, Willy Sommers en Saartje Vandendriessche terug in de teletijdmachine.



Nieuw seizoen 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' met Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en heel team topacteurs

Op donderdagavond kan er vanaf 23 april om 20.35 gelachen worden met het tweede seizoen van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', de comedyreeks waarin Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en een heel team van topacteurs (Stefaan Degand, Charlotte Timmers, Peter Bulckaen, Ann Tuts, …) een ode brengen aan de nobele kunst van het vertellen van verhalen. Bekende Vlamingen vertellen een straf, waargebeurd verhaal, dat tot op de letter wordt nagespeeld. Het programma streek daarmee in 2018 een nominatie voor een Gouden Roos op zak. In de eerste aflevering op 23 april vuren Mathias Coppens en Adriaan Van den Hoof hun verhaal af op Vlaanderen.



Lees ook: